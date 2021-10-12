Лебединая песня фонарного столба. Эдин Джеко в 35 лет вновь голоден и вновь страшен

Сборная Боснии и Герцеговины подошла к октябрьским матчам практически без полузащиты. Без креатива. Миралем Пьянич и хавбек "Милана" Раде Крунич травмированы, Эдин Вишча ушел из сборной, Армин Ходжич заболел коронавирусом да и сдал по уровню. Мухамед Бешич из игрока "Эвертона" скатился в свободные агенты и запасные "Ференцвароша". В такой ситуации важность форвардов возрастает многократно. В Казахстане дублем выручил Смаил Превляк. Во Львове все ждут Эдина Джеко. Он сейчас в такой форме, что просто не способен оставаться без голов в двух матчах подряд.

Стер Лукаку

Весной, в начале лета карьера Эдина, казалось, зашла в тупик. Третий бомбардир в истории "Ромы" (по среднему числу забитых за матч он опережает двух первых - Франческо Тотти и Роберто Пруццо) поссорился с главным тренером Паулу Фонсекой, был лишен капитанской повязки и отправлен на трибуны. Часть партнёров по команде поддержала его, часть - нет, что лишь добавило разладу в клубе. Летом руководство и новый тренер Жозе Моуриньо заявляли, что желают оставить его, но при этом искали новых форвардов. На горизонте "Боснийского лебедя" замаячили Турция и МЛС.

Но вдруг тогда карты сложились. Ромелу Лукаку ушёл в "Челси", финансово кризисному "Интеру" срочно понадобилась дешёвая замена. Искал её главный почитатель Эдина Джузеппе Маротта. Маротта и Фабио Паратичи не раз пытались привести форварда в "Юве". Год назад уже практически привели, но в последний момент сорвалось. Тогда же сорвался и переход в "Интер". Зато теперь, после выдержанной годовой паузы, бесплатный, лишь за бонусы за голы, прилёт лебедя (именно на птичью тему миланский клуб выдал ролик о переходе) получился гораздо более эффективным.

Лукаку был критически важен для атаки "нерадзурри", да и для всей командной структуры. Многие боялись, что после его ухода команда развалится и уж точно будет гораздо меньше забивать. На 35-летнего Джеко после его отдыха на трибуне и всего семи голов в лиге в предыдущем сезоне мало кто рассчитывал. Он выглядел в плохой физической форме и просто уставшим от футбола. Результат? В первых семи турах "Интер" забил 20 мячей. Клубный рекорд последних 60-ти лет. Босниец забил шесть из них, и так карьеру в этом клубе не начинал никто после самого Роналдо в сезоне 1997/98.

Он забивает когда угодно. Через 30 секунд после выхода на замену на сложнейшем выезде. Добивая дома. На сложнейших выездах к "Сассуоло" и "Фиорентине", как и в сложнейшем домашнем матче против "Аталанты", он подставлял голову или ногу в самый нужный момент. Также работая на износ в подыгрыше, в глубине поля. Три гостевых камбека миланских "змей" и 17 очков в семи турах Серии А (на пять больше, чем год назад) - во многом его заслуга. Да и в сборной два своих последних гола он забил в Италии и во Франции, принеся Боснии и Герцеговине почётные гостевые ничьи.

От столба к бриллианту

Такой была вся его карьера. Вначале неверие, критика, а в итоге - обилие голов, из которых немало важнейших. В юности его на Родине называли не лебедем и бриллиантом, как сейчас, а "фонарным столбом". Он играл в полузащите, выглядел неуклюже. И продажу чешскому "Теплице" за 250 тысяч в "Железничаре" называли "выигрышем в лотерею". Чешская лига в эру пост-Недведа, Поборски, Чеха, Росицки уже давно не воспитывает таланты. Тем более - "Теплице", и тем более "Усти Над Лабем", где играл в аренде. Но в итоге Эдин выбрался оттуда на вершины европейского футбола.

Выбрался он в лучшие бомбардиры и чемпионы Бундеслиги с "Вольфсбургом" (дубль в знаменитом 5:1 над "Баварией"), в чемпионы Англии с голом в добавленное время матча против КПР, без которого не было бы гола Агуэро и истории "Манчестер Сити". В лучшие бомбардиры Серии А в сезоне 2016/17. Он стал первым в истории, кто забил как минимум 50 мячей в трех лигах Топ-5. А на старте сезона 2021/22 он первый в рейтинге важности Sky Sports в Серии А и пятый - в лигах Топ-5. Сразу после Бензема, Салаха, Холанда и Мбаппе. Следующий игрок итальянской лиги - лишь 25-ый.

И всего этого он достиг со своими спокойствием, флегматичностью, даже замкнутостью. Умудряясь, несмотря на брак с моделью и актрисой, оставаться вне светской жизни даже на Родине. Предпочитая проводить время дома. На вопрос о рекорде Роналдо флегматично отвечая, что знал о нем. На вопрос о крайне низком показателе скорости в ФИФА-2022 не менее флегматично - что не играет в эту игру. Эта флегматичность привела к тому, что супербомбардир, один из лучших нашего поколения, оставался в тени более раскрученных, более элегантных. Но ему, похоже, на это плевать.

В принципе, сейчас он получает столько внимания, сколько не получал никогда. Он часто на передовицах ведущих газет Италии с заголовками: "Магия Джеко", "Спасибо, Джеко". "Он нашёл путь остановить время", "лучший антидот ностальгии по Лукаку", "Интер" начинает матчи плохо, но с Джеко бессмертен", "Джеко - синоним гарантии", "тренер Симоне Индзаги не откажется от него даже под пытками". Gazzetta Dello Sport объясняет: "Лукаку пробивал стены, а Джеко - элегантный танцор. Босниец думает как плеймейкер и находит партнёров по команде".

"Джеко знает, как атаковать из глубины, остановиться и вывести тебя на ворота" (Звонимир Бобан), "он знает, куда пойдёт мяч. Он лучше, чем Лукаку" (Франческо Грациани), "Эдин великолепен, ментально силен, не чувствует давления, умеет все. У него есть и техника, и присутствие в штрафной, он атакует из глубины и влияет на команду" (Никола Вентола). Вообще, рефрен о том, что Джеко гораздо больше и положительнее влияет на команду, чем Лукаку, повторяется часто. "Лукаку, в отличие от Джеко, не чемпион. И "Интер" сейчас не скучает за бельгийцем" (Паоло Ди Канио).

Не меньшее внимание вызвал и эпизод матча против "Шахтёра" в Лиге Чемпионов. Тогда форвард потерял мяч в центре поля, но не выключился, побежал назад, оказался в центре своей штрафной и заблокировал очень опасный удар. "Я чувствую, будто играю в "Интере" уже много лет". Отсюда и такая борьба, такая самоотверженность.

Новые "драконы"

В сборной дела также начали налаживаться. Последние годы для неё и для её капитана были крайне сложными. Голы во Франции и в Италии - его единственные в 12-ти последних матчах. Его часто обвиняют в том, что в сборной далеко не так эффективен и не выкладывается, как в клубах. И это несмотря на то, что лучший бомбардир в её истории с 60-ю голами в 117-ти матчах. Похоже на отношение к его кумиру Андрею Шевченко в начале 2000-х. Но последние выступления обнадеживают. Он активен, в Казахстане нанес девять ударов по воротам, попадая в перекладину. Голы на пороге.

Как и сборная Украины, "драконы" одержали свою первую победу в Отборе на Чемпионат Мира в октябре. Более того, это их первая победа в официальных матчах за 23 месяца. Каденции Роберта Просинечки и Душана Баевича не сложились, хмурые жёсткие тренеры ссорились с игроками. А Федерация вновь вмешивалась, о чем, о политизации сборной Пьянич прямо заявлял. Казалось, вернулись темные 90-2000-е, когда Федерацией по соглашению руководили сразу трое - лебедь, рак и щука, то есть босниец, хорват и серб. А многие игроки отказывались приезжать в сборную.

За восемь месяцев многое изменилось. 46-летнего болгарина Ивайло Петева встретили, как прямо написала Reprezentacija, "в ножи", с протестами, даже угрозами. Как малоизвестную марионетку Федерации (хотя у него в резюме работа главным в "Лудогорце", загребском "Динамо" и сборной Болгарии). Однако он быстро сумел снять всю враждебность, наладить отличный микроклимат в команде. Прежде всего найдя общий язык с "зубрами". С Джеко они и вовсе практически друзья.

Прямота, открытость и разумный баланс тренера между свободой и четкими правилами завоевали игроков.

Эдин настроен воинственно и настраивает так сборную. "Сплоченность - наше сильнейшее оружие. Нам не хватает многих важных игроков, но в Казахстане мы показали качество и единство. Это наше наибольшее преимущество. Если мы будем вместе - у нас будет шанс против Украины. Когда тяжело - нужно бороться до конца и доказывать, что мы гордимся представлять нашу страну. Я не люблю, когда легко и всегда голоден. Я в лучшей форме, чем в молодости, потому что больше слежу за собой и основательнее готовлюсь. Я буду в сборной столько, сколько захочет тренер".

С каким именно Джеко мы столкнёмся сегодня? Явно со злым и воинственным, голодным на голы. Умеющим забивать именно в тяжёлых гостевых матчах. В сборной он пробивает по воротам в два раза чаще, чем в клубе (4.8 в среднем), даже против Франции достиг 43-ех и 49-ти касаний мяча, а во Львове будет на мяче ещё чаще. Он и разворачивает атаки из глубины, и замыкает. Он и лебедь, и фонарный столб. В верховых дуэлях в сборной участвует в три раза чаще (4 за матч), то есть на него будут грузить мячи.

Он вывел сборную лишь на один большой турнир. Чемпионат Мира-2014. И хочет, как и Шевченко, принести в конце карьеры еще один. Как и Шева, он проснулся в конце карьеры после периода стагнации. В клубе, в котором чувствует себя как дома. Так что сегодня будет сверхмотивирован.