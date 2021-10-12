Ударная доза цитрусовых для заморских. Нидерланды – Гибралтар 6:0. Обзор матча и видео голов

В матче 8-го тура квалификации на ЧМ-2022 в группе G сборная Нидерландов разгромила главную команду Гибралтара. Мемфис Депай оформил дубль, игрок "Барселоны" отдал результативную передачу на Вирджила Ван Дейка.

Таким образом, "Заводной Апельсин" в 7 матчах набрал 19 очков и лидирует в своей группе. Норвегия (17) – на второй позиции, Турция (15) – третья, Черногория (11) – четвертая. Сборная Гибралтара без очков занимает последнее место. 13 октября команды проведут поединки 9-го тура отборочного раунда. Голландцы сыграют с Черногорией, Норвегия с Латвией, Турция дома примет Гибралтар.

Смотрите видеообзор матча 8-го тура отбора на Мундиаль между сборными Нидерландов и Гибралтара.

Роттердам. "Фейеноорд".

Нидерланды – Гибралтар 6:0

Голы: Ван Дейк (9), Депай (21; 45+3, с пенальти), Дюмфрис (48), Груневелд (75), Мален (86)