Тренер Финляндии: Это очень тяжелая группа, но мы настроены занять второе место

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча со сборной Казахстана в отборочном турнире чемпионата мира-2022

"Это очень тяжелая группа. Франция - чемпион мира. Мы ожидали, что они будут на первом месте, а остальные сборные будут вести борьбу за вторую строчку. Настроены занять это второе место. Казахстан доказал, что является хорошей командой, набрав три очка в такой непростой группе", - приводит слова Канервы официальный сайт УЕФА.