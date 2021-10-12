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Тренер Финляндии: Это очень тяжелая группа, но мы настроены занять второе место
Маркку Канерва высказался перед матчем с Казахстаном
Фото: dynamo.kiev.ua
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча со сборной Казахстана в отборочном турнире чемпионата мира-2022
"Это очень тяжелая группа. Франция - чемпион мира. Мы ожидали, что они будут на первом месте, а остальные сборные будут вести борьбу за вторую строчку. Настроены занять это второе место. Казахстан доказал, что является хорошей командой, набрав три очка в такой непростой группе", - приводит слова Канервы официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч Казахстан - Финляндия состоится сегодня, 12 октября. Начало - 17:00.
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