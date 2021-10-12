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Отбор ЧМ-2022. Казахстан - Финляндия 0:2. Пукки обостряет борьбу за второе место в группе

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Пукки делает разницу

Отбор ЧМ-2022. Казахстан - Финляндия 0:2. Пукки обостряет борьбу за второе место в группе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игровой день в нашей отборочной группе начался поединком, в котором Казахстан принимал Финляндию.

Команды начали неспешно и совсем неинтересно. Финны, видимо, привыкали к искусственному газону, ну а казахи не форсировали.

И все-таки гости ближе к концу тайма смогли навязать сопернику свою игру, эдакий силовой футбол с Пукки на острие, и все-таки выжали максимум.

Разницу сделал именно Пукки, который в конце первого тайма положил первый, а в начале второго – второй. При этом одно взятие ворот форварда судья отменил из-за офсайда.

Имея комфортный перевес в два мяча финны спокойно довели матч до победы и остаются в игре, сравнявшись по набранным очкам со сборной Украины, подогревая интерес к последним матчам в группе.

Казахстан – Финляндия 0:2

Голы: Пукки (45, 48)

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В статье: Казахстан Финляндия
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Комментарии (9)
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Динамо-машина (Киев)
12.10.2021 в 20:25
Теперь всегда буду желать поражений Казахстану и радоваться их неудачам! Они просто ло.хи ло.ховск.ие!!! Так сражались с Украиной, как перед смертью! И так безвольно слили Боснии и особенно Финляндии! Позорники узкоглазые!!!
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Acsakal (Kharkov)
12.10.2021 в 20:02
Казахи, як "справжні мореплавці", попливли...
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0
0
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Степан Срака
12.10.2021 в 19:49
Скотиняки казахські!!!
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0
-2
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Степан Срака
12.10.2021 в 19:48
Казахи, ви очколупи -- просрали все!!!
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0
-2
ukatan (Харьковская обл.)
12.10.2021 в 19:46
Ну не было у финнов своего Караваева, не было!
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+3
0
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
12.10.2021 в 19:42
Сподівався, що ці казКастанці з фінами нічию відстоять, але в них допінг закінчився...)))
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+2
-1
vlapa (Киев)
12.10.2021 в 20:18
з фінами грав наполовину інший склад, бояться допінг тестів
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
12.10.2021 в 19:05
молодцы фины следующия игра с Боснией --будет жара за 2 место --посмотрим как сыграют наши с Боснией
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+2
-1
MaximSK (Киев)
12.10.2021 в 19:02
Жаль, но этого стоило ожидать. Казахстан очень слабая команда, только мы способны с ней терять очки, 90% команд в Европе их на классе обыгрывают. Нашим надо сегодня сделать все возможное для победы над Боснией.
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+4
0


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