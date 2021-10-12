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Отбор ЧМ-2022. Казахстан - Финляндия 0:2. Пукки обостряет борьбу за второе место в группе
Пукки делает разницу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игровой день в нашей отборочной группе начался поединком, в котором Казахстан принимал Финляндию.
Команды начали неспешно и совсем неинтересно. Финны, видимо, привыкали к искусственному газону, ну а казахи не форсировали.
И все-таки гости ближе к концу тайма смогли навязать сопернику свою игру, эдакий силовой футбол с Пукки на острие, и все-таки выжали максимум.
Разницу сделал именно Пукки, который в конце первого тайма положил первый, а в начале второго – второй. При этом одно взятие ворот форварда судья отменил из-за офсайда.
Имея комфортный перевес в два мяча финны спокойно довели матч до победы и остаются в игре, сравнявшись по набранным очкам со сборной Украины, подогревая интерес к последним матчам в группе.
Казахстан – Финляндия 0:2
Голы: Пукки (45, 48)
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