Отбор ЧМ-2022. Казахстан - Финляндия 0:2. Пукки обостряет борьбу за второе место в группе

Игровой день в нашей отборочной группе начался поединком, в котором Казахстан принимал Финляндию.

Команды начали неспешно и совсем неинтересно. Финны, видимо, привыкали к искусственному газону, ну а казахи не форсировали.

И все-таки гости ближе к концу тайма смогли навязать сопернику свою игру, эдакий силовой футбол с Пукки на острие, и все-таки выжали максимум.

Разницу сделал именно Пукки, который в конце первого тайма положил первый, а в начале второго – второй. При этом одно взятие ворот форварда судья отменил из-за офсайда.

Имея комфортный перевес в два мяча финны спокойно довели матч до победы и остаются в игре, сравнявшись по набранным очкам со сборной Украины, подогревая интерес к последним матчам в группе.

Казахстан – Финляндия 0:2

Голы: Пукки (45, 48)