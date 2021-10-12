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Англия - Венгрия 1:1. Ленивые львы
Англия второй раз в группе играет вничью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, восьмой тур
12 октября 2021. Лондон, “Уэмбли”
Англия – Венгрия 1:1
Голы: Стоунз 37 – Шаллаи 24 (пен.)
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Мингз, Шоу – Фоден, Райс, Маунт – Стерлинг (Хендерсон 76), Кейн (Абрахам 76, Уоткинс 90+3), Грилиш (Сака 62)
Венгрия: Гулачи – Салаи, Ланг, Кечкеш – Жолт Надь, Шафер (Вешчеи 79), Адам Надь, Него (Болла 90+2) – Собослаи (Николич 90+2), Шен (Холендер 68) – Шаллаи (Хан 70)
Предупреждения: Шоу 23 – Шафер 41, Собослаи 90
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