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Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Англия - Венгрия 1:1. Ленивые львы  

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Англия второй раз в группе играет вничью 

Англия - Венгрия 1:1. Ленивые львы  

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, восьмой тур

12 октября 2021. Лондон, “Уэмбли”

Англия – Венгрия 1:1

Голы: Стоунз 37 – Шаллаи 24 (пен.)

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Мингз, Шоу – Фоден, Райс, Маунт – Стерлинг (Хендерсон 76), Кейн (Абрахам 76, Уоткинс 90+3), Грилиш (Сака 62)

Венгрия: Гулачи – Салаи, Ланг, Кечкеш – Жолт Надь, Шафер (Вешчеи 79), Адам Надь, Него (Болла 90+2) – Собослаи (Николич 90+2), Шен (Холендер 68) – Шаллаи (Хан 70)

Предупреждения: Шоу 23 – Шафер 41, Собослаи 90

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В статье: Англия Венгрия ЧМ-2022 Сборная Англии сборная Венгрии Национальная лига Англии отбор к ЧМ-2022
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