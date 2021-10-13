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Албания - Польша 0:1. Неоценимая победа 

Чемпионат мира FIFA
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Польша поднимается на второе место благодаря голу Швидерски 

Албания - Польша 0:1. Неоценимая победа 

Фото: twitter.com/laczynaspilka/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Польша сделала важный шаг к квалификации на Чемпионат мира в Катаре. Первое место “бело-красным” вероятно не удастся взять, но вторая позиция должна быть за поляками. Четыре очка в матчах с Андоррой и Венгрией (дома) будет достаточно для плей-офф.

Игра с Албанией получилась очень нервной, футбола как такового было. Потери с обеих сторон, Левандовский проигрывал все дуэли Кумбулле, но сама Албания в атаке не могла создать ничего.

Хорошего тренера отличает умение читать игру, и вовремя проводить замены. Это удалось Паулу Соузе. Во втором тайме на поле появились Клих и Швидерски, и именно они организовали единственный гол в матче. Хавбек “Лидса” выполнил прекрасную диагональ на дальнюю штангу, а форвард ПАОКа опередил всех защитников.

С трибун в празднующих игроков сборной Польши полетели всякие предметы и матч был прерван. После его возобновления Албании не удалось создать ни одного опасного момента.

1:0 – Польша выигрывает самый важный матч в группе и поднимается на второе место.

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, восьмой тур

12 октября 2021. Тирана, “AIR Albania”

Албания – Польша 0:1

Гол: Швидерски 77

Албания: Бериша – Хюсай, Исмаили, Кумбулла, Весели – Рамадани, Баре (Чокай 84), Траши (Ленджани 65) – Роши (Байрами 78), Манай, Узуни (Броя 58)

Польша: Щенсны – Беднарек (Гелик 90+2), Глик, Давидович – Крыховяк – Пухач (Берешиньский 90), Модер (Клих 46), Зелиньский, Юзвяк (Франковский 71) – Левандовский, Букса (Швидерски 70)

Предупреждения: Исмаили 34, Хюсай 49, Рамадани 88 – Букса 39, Беднарек 51, Пухач 90

Сан-Марино, “Стадио Олимпико ди Серравалле”

Сан-Марино – Андорра 0:3

Голы: Пужоль 10, Морено 53, Фернандес 89

# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 8 6 2 0 24-3 +21 20
2 Польша 8 5 2 1 25-8 +17 17
3 Албания 8 5 0 3 11-7 +4 15
4 Венгрия 8 3 2 3 13-12 +1 11
5 Андорра 8 2 0 6 7-19 -12 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-32 -31 0
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В статье: Роберт Левандовский Албания Польша сборная Польши ЧМ-2022 Национальная сборная Албании Национальная сборная Польши сборная Албании отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (1)
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Зритель (Харьков)
13.10.2021 в 01:33
Классная команда способна в лобовом матче не пропустить и забить. В отличие от Украины.
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