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Албания - Польша 0:1. Неоценимая победа
Польша поднимается на второе место благодаря голу Швидерски
Фото: twitter.com/laczynaspilka/Автор - невідомий
Польша сделала важный шаг к квалификации на Чемпионат мира в Катаре. Первое место “бело-красным” вероятно не удастся взять, но вторая позиция должна быть за поляками. Четыре очка в матчах с Андоррой и Венгрией (дома) будет достаточно для плей-офф.
Игра с Албанией получилась очень нервной, футбола как такового было. Потери с обеих сторон, Левандовский проигрывал все дуэли Кумбулле, но сама Албания в атаке не могла создать ничего.
Хорошего тренера отличает умение читать игру, и вовремя проводить замены. Это удалось Паулу Соузе. Во втором тайме на поле появились Клих и Швидерски, и именно они организовали единственный гол в матче. Хавбек “Лидса” выполнил прекрасную диагональ на дальнюю штангу, а форвард ПАОКа опередил всех защитников.
Ten uśmiech, gdy pomyślisz, jakie dobre zmiany dzisiaj zrobiłeś! ????— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 12, 2021
____________#ALBPOL 0:1 ???????????????? pic.twitter.com/aROJIxgfqG
С трибун в празднующих игроков сборной Польши полетели всякие предметы и матч был прерван. После его возобновления Албании не удалось создать ни одного опасного момента.
1:0 – Польша выигрывает самый важный матч в группе и поднимается на второе место.
Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, восьмой тур
12 октября 2021. Тирана, “AIR Albania”
Албания – Польша 0:1
Гол: Швидерски 77
Албания: Бериша – Хюсай, Исмаили, Кумбулла, Весели – Рамадани, Баре (Чокай 84), Траши (Ленджани 65) – Роши (Байрами 78), Манай, Узуни (Броя 58)
Польша: Щенсны – Беднарек (Гелик 90+2), Глик, Давидович – Крыховяк – Пухач (Берешиньский 90), Модер (Клих 46), Зелиньский, Юзвяк (Франковский 71) – Левандовский, Букса (Швидерски 70)
Предупреждения: Исмаили 34, Хюсай 49, Рамадани 88 – Букса 39, Беднарек 51, Пухач 90
Сан-Марино, “Стадио Олимпико ди Серравалле”
Сан-Марино – Андорра 0:3
Голы: Пужоль 10, Морено 53, Фернандес 89
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|8
|6
|2
|0
|24-3
|+21
|20
|2
|Польша
|8
|5
|2
|1
|25-8
|+17
|17
|3
|Албания
|8
|5
|0
|3
|11-7
|+4
|15
|4
|Венгрия
|8
|3
|2
|3
|13-12
|+1
|11
|5
|Андорра
|8
|2
|0
|6
|7-19
|-12
|6
|6
|Сан-Марино
|8
|0
|0
|8
|1-32
|-31
|0
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