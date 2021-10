Пукки побил рекорд Литманена. Он теперь лучший бомбардир в истории сборной Финляндии

Теэму Пукки, нападающий "Норвича", сделал дубль в матче европейской квалификации ЧМ-2022 со сборной Казахстана (2:0). Он обогнал легенду финского футбола Яри Литманена.

???? A Teemu Pukki brace takes him on to 23 goals in his last 35 internationals and 33 overall, breaking the legendary Jari Litmanen’s record. The 2-0 win in Kazakhstan it inspired boosts Finland's hopes of reaching the #WorldCup for the 1st time ????????#WCQ | @Huuhkajat pic.twitter.com/ckK9YYMlDA