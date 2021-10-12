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Матч сборных Польши и Албании приостановили из-за фанатов

Чемпионат мира FIFA
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И снова балканские болельщики в центре внимания

Матч сборных Польши и Албании приостановили из-за фанатов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Болельщики сборной Албании закидали игроков сборной Польши мусором с трибуны, когда те праздновали забитый мяч. Судья приостановил матч.

Инцидент произошел на 78 минуте после забитого мяча Каролем Свидерски. Спустя несколько секунд мусор на поле стали выкидывать фанаты по всему стадиону.

Спустя время игроки вернулись на поле, но диктор на стадионе предупредил, что если подобное произойдет снова, то сборная Албании получит техническое поражение.

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В статье: Национальная сборная Албании Национальная сборная Польши Кароль Свидерски
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Комментарии (2)
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rivnenskyi (Рівне)
13.10.2021 в 00:14
Яким боком Албанія до східноєвропейських вболівальників? Придбайте собі мапу.
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George_D (Харьков)
13.10.2021 в 00:16
Только хотел это написать. Тогда итальянцы тоже восточноевропейцы :) Там от Албании до Италии рукой подать.Тут скорее поляки восточноевропейцы. Но не они начали бузить. Они как раз в футбол играли.
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