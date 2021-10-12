Матч сборных Польши и Албании приостановили из-за фанатов

Болельщики сборной Албании закидали игроков сборной Польши мусором с трибуны, когда те праздновали забитый мяч. Судья приостановил матч.

Celebracja gola i polscy piłkarze obrzuceni czymś przez albańskich kiboli @RMF24pl #ALBPOL pic.twitter.com/AS6RVYHpNU — Paweł Pawłowski (@PPawlowski1) October 12, 2021

Инцидент произошел на 78 минуте после забитого мяча Каролем Свидерски. Спустя несколько секунд мусор на поле стали выкидывать фанаты по всему стадиону.

Спустя время игроки вернулись на поле, но диктор на стадионе предупредил, что если подобное произойдет снова, то сборная Албании получит техническое поражение.