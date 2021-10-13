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Роналду умело бьет пенальти. Португалия - Люксембург 5:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Португалия - Люксембург, отбор к ЧМ-2022, 12 октября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Португалия - Люксембург, которые встречались в восьмом туре отбора к чемпионату мира. Разница в классе была очень существенной, хотя сначала португальцы забивали исключительно ударами с пенальти. Конечно, делал это Криштиану Роналду, но перед финальным свистком он отличился и с игры, что позволило ему оформить 10-й хет-трик в составе сборной. Португалия идет второй в группе А, отставая от Сербии на один балл. Но имеет игру в запасе.
Отбор на ЧМ-2022. Группа А. Сан-Жоао да Венда. "Эштадиу Алгарве"
Португалия - Люксембург - 5:0
Голы: Роналду 8, 13 (оба с пенальти), 87, Бруну Фернандеш, 17, Палинья, 69
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