Роналду умело бьет пенальти. Португалия - Люксембург 5:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Португалия - Люксембург, которые встречались в восьмом туре отбора к чемпионату мира. Разница в классе была очень существенной, хотя сначала португальцы забивали исключительно ударами с пенальти. Конечно, делал это Криштиану Роналду, но перед финальным свистком он отличился и с игры, что позволило ему оформить 10-й хет-трик в составе сборной. Португалия идет второй в группе А, отставая от Сербии на один балл. Но имеет игру в запасе.

Отбор на ЧМ-2022. Группа А. Сан-Жоао да Венда. "Эштадиу Алгарве"

Португалия - Люксембург - 5:0

Голы: Роналду 8, 13 (оба с пенальти), 87, Бруну Фернандеш, 17, Палинья, 69