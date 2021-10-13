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Джеко: Сборная Украины была лучше вначале, но потом доминировали мы
Форвард сборной Боснии и Герцеговины - о ничьей с украинцами
Фото: nfsbih.ba
Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко высказался после ничьей с Украиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.
"Это была хорошая игра для зрителей. Нам было тяжело. Думаю, они были лучше вначале, вплоть до самого гола, а потом мы доминировали. Мы также создали несколько моментов и в итоге сравняли счет. Это хороший результат.
Ребята здорово боролись, а главное – все в наших руках. У нас еще есть над чем поработать в этой квалификации", – сказал Джеко.
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