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Джеко: Сборная Украины была лучше вначале, но потом доминировали мы

Чемпионат мира FIFA
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Форвард сборной Боснии и Герцеговины - о ничьей с украинцами

Джеко: Сборная Украины была лучше вначале, но потом доминировали мы

Фото: nfsbih.ba

Новина українською

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко высказался после ничьей с Украиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Это была хорошая игра для зрителей. Нам было тяжело. Думаю, они были лучше вначале, вплоть до самого гола, а потом мы доминировали. Мы также создали несколько моментов и в итоге сравняли счет. Это хороший результат.

Ребята здорово боролись, а главное – все в наших руках. У нас еще есть над чем поработать в этой квалификации", – сказал Джеко.

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В статье: Эдин Джеко Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
nfsbih.ba

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