Джеко: Сборная Украины была лучше вначале, но потом доминировали мы

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко высказался после ничьей с Украиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Это была хорошая игра для зрителей. Нам было тяжело. Думаю, они были лучше вначале, вплоть до самого гола, а потом мы доминировали. Мы также создали несколько моментов и в итоге сравняли счет. Это хороший результат.

Ребята здорово боролись, а главное – все в наших руках. У нас еще есть над чем поработать в этой квалификации", – сказал Джеко.