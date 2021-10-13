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Англия - Венгрия 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Англия - Венгрия, отбор к ЧМ-2022, 12 октября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Англия - Венгрия, которые встречались в восьмом туре отбора к Чемпионату мира 2022. Гости забили первыми, реализовав пенальти, но хозяева очень быстро ответили голом Стоунза. В дальнейшем Англия владела территориальным преимуществом, но моментов создавала не так много, чтобы одержать победу. Команда Саутгейта лидирует в группе, опережая Польшу на три очка. Венгрия четвертая
Отбор к ЧМ-2022. Группа И. Восьмой тур
Англия - Венгрия 1:1
Голы: Стоунз 37 - Саллаи 24 пен.
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