Англия - Венгрия 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Англия - Венгрия, которые встречались в восьмом туре отбора к Чемпионату мира 2022. Гости забили первыми, реализовав пенальти, но хозяева очень быстро ответили голом Стоунза. В дальнейшем Англия владела территориальным преимуществом, но моментов создавала не так много, чтобы одержать победу. Команда Саутгейта лидирует в группе, опережая Польшу на три очка. Венгрия четвертая

Отбор к ЧМ-2022. Группа И. Восьмой тур

Англия - Венгрия 1:1

Голы: Стоунз 37 - Саллаи 24 пен.