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Англия - Венгрия 1:1. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Англия - Венгрия, отбор к ЧМ-2022, 12 октября 2021

Англия - Венгрия 1:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Англия - Венгрия, которые встречались в восьмом туре отбора к Чемпионату мира 2022. Гости забили первыми, реализовав пенальти, но хозяева очень быстро ответили голом Стоунза. В дальнейшем Англия владела территориальным преимуществом, но моментов создавала не так много, чтобы одержать победу. Команда Саутгейта лидирует в группе, опережая Польшу на три очка. Венгрия четвертая

Отбор к ЧМ-2022. Группа И. Восьмой тур
Англия - Венгрия 1:1
Голы: Стоунз 37 - Саллаи 24 пен.

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В статье: Англия Венгрия отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (3)
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Цап-царап (Харків)
13.10.2021 в 11:23
Покажите сборной Украины U-21, как надо пробивать пенальти...
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zafo24
13.10.2021 в 11:06
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Dozenko (NewYork)
13.10.2021 в 10:51
"это не игра, это просто ИДИТЕ ВЫ НАХ" (с)
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