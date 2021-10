"Это заложено у меня в ДНК". Роналду обновил рекорд по количеству забитых мячей и хет-триков за сборную

Вчера, 12 сентября, сборная Португалии в матче квалификации на Мундиаль разгромила главную команду Люксембурга (5:0). Криштиану Роналду оформил хет-трик – он стал для форварда десятым за национальную команду (рекорд на международном уровне). Второй в истории в рамках данного показателя – Герд Мюллер (8). В целом, это уже 58-й хет-трик CR7 в карьере.

Теперь Роналду делит второе место по числу голов в отборочных матчах на Мундиали. У него 36 забитых мячей – столько же, сколько у Али Даеи. Рекорд принадлежит Карлосу Руису из Гватемалы – 39 голов.

⚽⚽⚽ - With his 10th hat-trick for Portugal???????? Cristiano Ronaldo reaches 36 goals in WC qualifying Most goals WC qualifying 39 - Carlos Ruiz (Guatemala) 36 - Ali Daei (Iran) 36 - CR7 (Portugal) # WCQualifiers #PORLUX

Таким образом, теперь у португальца 38 голов в 2021 году за клуб и за сборную – столько же, сколько у Лионеля Месси. Роналду опережает аргентинца по количеству хет-триков в рамках всей карьеры (58 vs 55) и по числу хет-триков за национальную команду (10 против 7).

???? Cristiano Ronaldo has now scored 5⃣8⃣ hat-tricks in his career, moving him 3 clear of Messi once again.



It was his 10th hat-trick for Portugal! ????????



⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/PJXrLdaQM1