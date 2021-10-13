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"Это заложено у меня в ДНК". Роналду обновил рекорд по количеству забитых мячей и хет-триков за сборную

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Криштиану on fire

"Это заложено у меня в ДНК". Роналду обновил рекорд по количеству забитых мячей и хет-триков за сборную

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 12 сентября, сборная Португалии в матче квалификации на Мундиаль разгромила главную команду Люксембурга (5:0). Криштиану Роналду оформил хет-трик – он стал для форварда десятым за национальную команду (рекорд на международном уровне). Второй в истории в рамках данного показателя – Герд Мюллер (8). В целом, это уже 58-й хет-трик CR7 в карьере.

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Теперь Роналду делит второе место по числу голов в отборочных матчах на Мундиали. У него 36 забитых мячей – столько же, сколько у Али Даеи. Рекорд принадлежит Карлосу Руису из Гватемалы – 39 голов.

Таким образом, теперь у португальца 38 голов в 2021 году за клуб и за сборную – столько же, сколько у Лионеля Месси. Роналду опережает аргентинца по количеству хет-триков в рамках всей карьеры (58 vs 55) и по числу хет-триков за национальную команду (10 против 7).

"Очередной шаг вперед к нашей цели, очередная страница в истории нашей сборной! Все становится проще, когда ты играешь дома, перед своими болельщиками, которые поддерживают с первой до последней минуты. Я обещал, что всегда буду стремиться к большему! Это заложено у меня в ДНК, в наших ДНК – мы никогда не бываем полностью довольны, никогда не опускаем рук и всегда боремся за максимально возможный результат. Вперед, Португалия!" – написал Роналду в Instagram.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Португалия Чемпионат Мира
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Комментарии (7)
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Red_Cat (Салоники)
13.10.2021 в 12:28
Кто-нибуль хоть раз видел Месси, который бы так хвастался?
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0
-1
zafo24
13.10.2021 в 11:06
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-7
Skin Bastard (Кривой Рог)
13.10.2021 в 10:56
Красавчег. В одиночку разнес очередного топа!
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+2
0
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Red_Cat (Салоники)
13.10.2021 в 12:29
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0
-1
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Цап-царап (Харків)
13.10.2021 в 10:50
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
13.10.2021 в 10:04
СУПЕРМЕГАФУТБОЛІСТ НАЙКРАЩИЙ - ПЕРШІСТЬ У ФУТБОЛІ - ЛИШЕ CR7
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+7
-1
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Red_Cat (Салоники)
13.10.2021 в 12:29
почему чапман без намордника?
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0
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