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"Это заложено у меня в ДНК". Роналду обновил рекорд по количеству забитых мячей и хет-триков за сборную
Криштиану on fire
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 12 сентября, сборная Португалии в матче квалификации на Мундиаль разгромила главную команду Люксембурга (5:0). Криштиану Роналду оформил хет-трик – он стал для форварда десятым за национальную команду (рекорд на международном уровне). Второй в истории в рамках данного показателя – Герд Мюллер (8). В целом, это уже 58-й хет-трик CR7 в карьере.
Теперь Роналду делит второе место по числу голов в отборочных матчах на Мундиали. У него 36 забитых мячей – столько же, сколько у Али Даеи. Рекорд принадлежит Карлосу Руису из Гватемалы – 39 голов.
⚽⚽⚽ - With his 10th hat-trick for Portugal???????? Cristiano Ronaldo reaches 36 goals in WC qualifying— Gracenote Live (@GracenoteLive) October 12, 2021
Most goals WC qualifying
39 - Carlos Ruiz (Guatemala)
36 - Ali Daei (Iran)
36 - CR7 (Portugal)
# WCQualifiers #PORLUX
Таким образом, теперь у португальца 38 голов в 2021 году за клуб и за сборную – столько же, сколько у Лионеля Месси. Роналду опережает аргентинца по количеству хет-триков в рамках всей карьеры (58 vs 55) и по числу хет-триков за национальную команду (10 против 7).
???? Cristiano Ronaldo has now scored 5⃣8⃣ hat-tricks in his career, moving him 3 clear of Messi once again.— MessivsRonaldo.app (@mvsrapp) October 12, 2021
It was his 10th hat-trick for Portugal! ????????
⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/PJXrLdaQM1
"Очередной шаг вперед к нашей цели, очередная страница в истории нашей сборной! Все становится проще, когда ты играешь дома, перед своими болельщиками, которые поддерживают с первой до последней минуты. Я обещал, что всегда буду стремиться к большему! Это заложено у меня в ДНК, в наших ДНК – мы никогда не бываем полностью довольны, никогда не опускаем рук и всегда боремся за максимально возможный результат. Вперед, Португалия!" – написал Роналду в Instagram.
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