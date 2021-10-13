"С большой долей вероятности". Венгер – о внедрении автоматического определения офсайда на ЧМ-2022

Экс-менеджер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер сообщил о потенциальном внедрении технологии автоматического определения офсайда уже на ближайшем крупном турнире среди национальных сборных – ЧМ-2022. Цитирует Венгера Goal.com.

"Мы должны продолжать прогрессировать в скорости принятия решений, особенно это касается правил "вне игры". В 2022 году мы сможем очень оперативно реагировать на ситуацию. Это будет меньше останавливать игру. Сегодня это то, в чем можно обвинить VAR. С большой долей вероятности на Мундиале определение офсайда будет автоматизировано. Это станет следующим крупным достижением в судействе".