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"С большой долей вероятности". Венгер – о внедрении автоматического определения офсайда на ЧМ-2022
Мундиаль – время реформ?
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-менеджер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер сообщил о потенциальном внедрении технологии автоматического определения офсайда уже на ближайшем крупном турнире среди национальных сборных – ЧМ-2022. Цитирует Венгера Goal.com.
"Мы должны продолжать прогрессировать в скорости принятия решений, особенно это касается правил "вне игры". В 2022 году мы сможем очень оперативно реагировать на ситуацию. Это будет меньше останавливать игру. Сегодня это то, в чем можно обвинить VAR. С большой долей вероятности на Мундиале определение офсайда будет автоматизировано. Это станет следующим крупным достижением в судействе".
Напомним, ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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