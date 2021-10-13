Стало известно, нашла ли ФИФА доказательства расистским высказываниям Глика в адрес Уокера

ФИФА закрыла расследование по делу защитника национальной сборной Польши Камиля Глика. Напомним, англичане обвинили футболиста "Кадры" за расизм в адрес защитника Кайла Уокера в рамках одного из эпизодов матча квалификации на ЧМ-2022 (1:1).

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Под занавес первой половины встречи Глик незаметно ущипнул Уокера за шею. После инцидента на поле состоялась небольшая потасовка, в результате которой Камиль Глик и Гарри Магуайр получили по желтой карточке. В перерыве менеджер сборной Англии Эмили Уэбб и начальник службы безопасности Тони Коннифорд также сообщили резервному арбитру о том, что со стороны Камиля имели место расистские высказывания.

Тем не менее, как сообщил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский в своем Твиттере, ФИФА не нашла доказательств виновности поляка и закрыла дело без каких-либо мер к игроку. Якуб назвал обвинения со стороны англичан абсурдными.