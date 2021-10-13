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Стало известно, нашла ли ФИФА доказательства расистским высказываниям Глика в адрес Уокера
Дело закрыто
Getty Images / Global Images Ukraine
ФИФА закрыла расследование по делу защитника национальной сборной Польши Камиля Глика. Напомним, англичане обвинили футболиста "Кадры" за расизм в адрес защитника Кайла Уокера в рамках одного из эпизодов матча квалификации на ЧМ-2022 (1:1).
Под занавес первой половины встречи Глик незаметно ущипнул Уокера за шею. После инцидента на поле состоялась небольшая потасовка, в результате которой Камиль Глик и Гарри Магуайр получили по желтой карточке. В перерыве менеджер сборной Англии Эмили Уэбб и начальник службы безопасности Тони Коннифорд также сообщили резервному арбитру о том, что со стороны Камиля имели место расистские высказывания.
Тем не менее, как сообщил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский в своем Твиттере, ФИФА не нашла доказательств виновности поляка и закрыла дело без каких-либо мер к игроку. Якуб назвал обвинения со стороны англичан абсурдными.
Zgodnie z naszym stanowiskiem wyrażanym od samego początku FIFA nie znalazła podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego względem @kamilglik25 po absurdalnych oskarżeniach ze strony angielskiej federacji. Sprawa, przynajmniej na gruncie FIFA, została zamknięta— Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) October 13, 2021
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