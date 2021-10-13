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Стало известно, нашла ли ФИФА доказательства расистским высказываниям Глика в адрес Уокера

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Дело закрыто

Стало известно, нашла ли ФИФА доказательства расистским высказываниям Глика в адрес Уокера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА закрыла расследование по делу защитника национальной сборной Польши Камиля Глика. Напомним, англичане обвинили футболиста "Кадры" за расизм в адрес защитника Кайла Уокера в рамках одного из эпизодов матча квалификации на ЧМ-2022 (1:1).

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Под занавес первой половины встречи Глик незаметно ущипнул Уокера за шею. После инцидента на поле состоялась небольшая потасовка, в результате которой Камиль Глик и Гарри Магуайр получили по желтой карточке. В перерыве менеджер сборной Англии Эмили Уэбб и начальник службы безопасности Тони Коннифорд также сообщили резервному арбитру о том, что со стороны Камиля имели место расистские высказывания.

Тем не менее, как сообщил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский в своем Твиттере, ФИФА не нашла доказательств виновности поляка и закрыла дело без каких-либо мер к игроку. Якуб назвал обвинения со стороны англичан абсурдными.

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В статье: Кайл Уокер Англия Польша ФИФА Камил Глик
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Комментарии (3)
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ZSTV1223 (Черкаси)
13.10.2021 в 14:09
Хай тепер поляк подає в суд на федерацію футболу Англії за наклеп та моральну шкоду.
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wit666 (Одесса)
13.10.2021 в 14:02
А пузырь всё раздувается....
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kravaserega (Kyiv)
13.10.2021 в 13:29
А если негр назовет негра негром, это считается за расизм?
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0
-1


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