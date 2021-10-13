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Петраков допустил ошибки, однако удержать победу над Боснией было нереально. Аудиомнение #119
Завершаем международную паузу
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Обсуждаем поединок между Украиной и Боснией и Герцеговиной. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Считаем, что вопросы к Матвиенко в эпизоде с голом снимаются из-за вопросов к Кривцову за весь матч, а журналистская этика по отношению к Петракову чересчур резонирует. Ищем место на поле для Малиновского, объясняем, почему Руслан – не замена Шапаренко. Поздние и неправильные замены, некорректное отождествление владения снарядом с контролем над матчем и заказ фарта у шаманов на битву в Боснии – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:30 – Контроль мяча в нашем случае не означает контроль над игрой;
02:14 – Решения Петракова по поводу субституций и осознание фатума;
04:38 – Яремчук и каноны форварда, "седина" Степаненко и тяжелая судьба Трубина;
06:14 – Справедливость результата и что делать в Боснии;
07:35 – Анализ поединка, забитый гол Украины;
11:49 – Немного о поле на "Арене Львов";
13:06 – Продолжаем анализировать матч, снимаем вину с Матвиенко;
16:02 – Отмечаем разное отношение прессы к Шевченко и Петракову;
17:00 – Дилемма Малиновского;
19:28 – Не попадайте в офсайд!
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