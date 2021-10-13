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Петраков допустил ошибки, однако удержать победу над Боснией было нереально. Аудиомнение #119

Чемпионат мира FIFA
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Завершаем международную паузу

Петраков допустил ошибки, однако удержать победу над Боснией было нереально. Аудиомнение #119

WHU Twitter

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между Украиной и Боснией и Герцеговиной. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Считаем, что вопросы к Матвиенко в эпизоде с голом снимаются из-за вопросов к Кривцову за весь матч, а журналистская этика по отношению к Петракову чересчур резонирует. Ищем место на поле для Малиновского, объясняем, почему Руслан – не замена Шапаренко. Поздние и неправильные замены, некорректное отождествление владения снарядом с контролем над матчем и заказ фарта у шаманов на битву в Боснии – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:30 – Контроль мяча в нашем случае не означает контроль над игрой;

02:14 – Решения Петракова по поводу субституций и осознание фатума;

04:38 – Яремчук и каноны форварда, "седина" Степаненко и тяжелая судьба Трубина;

06:14 – Справедливость результата и что делать в Боснии;

07:35 – Анализ поединка, забитый гол Украины;

11:49 – Немного о поле на "Арене Львов";

13:06 – Продолжаем анализировать матч, снимаем вину с Матвиенко;

16:02 – Отмечаем разное отношение прессы к Шевченко и Петракову;

17:00 – Дилемма Малиновского;

19:28 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Сергей Кривцов Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Андрей Пятов Украина Арена Львов Босния и Герцеговина Руслан Малиновский Александр Петраков Чемпионат Мира Александр Зинченко Артем Довбик Николай Матвиенко Николай Шапаренко Даниил Сикан Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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