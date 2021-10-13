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Арсен Венгер о ЧМ каждые 2 года: Цикл из 4 лет тоже не совсем естественный

Чемпионат мира FIFA
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Предложение стало звучать оправданее

Арсен Венгер о ЧМ каждые 2 года: Цикл из 4 лет тоже не совсем естественный

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер выступил на пресс-конференции, где объяснил свою позицию, касаемо проведения Чемпионата мира каждые два года. "Не пытайтесь принизить мою компетентность", – приводит его слова L`Equipe.

"ЧМ каждые два года – часть предлагаемой мною реформы международного календаря. Я предлагаю сократить число отборочных матчей, переформировать расписание и таким образом создать окно для международного турнира по завершении сезона. Это позволит разделить турниры клубов и сборных. Сейчас, например, пауза на матчи сборных, и часть южноамериканских футболистов не смогут сыграть за "ПСЖ" на выходных. Это, на мой взгляд, нелогично.

Я со всеми проконсультировался и всем задал два вопроса. Первое – вы хотите, чтобы все осталось как есть? 100 процентов человек ответили, что нет. Второе – у вас есть идеи, как реорганизовать международный календарь? Я открыт для любых идей. 80-90% людей понравилась идея реорганизации отборочных циклов, их сокращение, что позволит провести международный турнир.

В отношении проведения ЧМ каждые два года реакция была более сдержанная, потому что здесь свою роль играют эмоции. Мы привыкли к 4-летнему циклу ЧМ, он кажется естественным. Но если обратиться к истории, то не совсем он и естественный. Я открыт для предложений и критики. Это не моя личная борьба. Я лишь прошу тех, кто критикует, предложить что-то лучше. Однако не пытайтесь принизить мою компетентность. Я хочу, чтобы люди критиковали мой проект и объясняли, почему они это делают", – сказал Венгер.

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Напомним, что два месяца назад Арсен Венгер предложил проводить ЧМ каждые 2 года. Инициатива вызвала бурную негативную реакцию в футбольном сообществе: Гвардиола, Тебас, Чеферин – все они высказались против такого формата.

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В статье: Арсен Венгер ФИФА Чемпионат Мира
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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