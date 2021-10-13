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Лига Франции о ЧМ каждые 2 года: Чемпионат мира – это мировое наследие, которое необходимо сохранять
Ещё один крупный игрок против реформы
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Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) выступил против проведения чемпионата мира каждые 2 года, сообщается на официальном сайте организации. "Это негативно скажется на клубах и национальных чемпионатах", – говорится в заявлении.
Также в заявлении организации говорится, что ФИФА хочет принять это решение, не проведя предварительных консультаций с другими организациями.
"Это решение будет исключительно в интересах ФИФА. Это негативно скажется на клубах и национальных чемпионатах, а болельщики потеряют интерес к ним.
Чемпионат мира – это мировое наследие, которое необходимо сохранять, а не превращать в банальность", – говорится в заявлении.
Напомним, что против инициативы также публично выступил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и президент УЕФА Александер Чеферин.
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