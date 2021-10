Форсберг подарил болгерл футболку – девочка помогла Швеции тянуть время

Во время поединка квалификации на чемпионат мира 2022 года между сборными Швеции и Греции произошел забавный эпизод. По информации Expressen, 14-летняя Валерия – одна из девочек, подававшая игрокам мячи – прямо во время встречи попросила у хавбека шведской команды Эмиля Форсберга джерси.

После матча Форсберг даже расписался для Валерии на своей футболке. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу шведов, Эмиль забил с пенальти. Команда Янне Андерссона возглавляет группу D и за два тура до завершения отбора опережает Испанию на 2 очка.

14-year old Valeria got Emil Forsberg shirt after the game because she slowed the game down when she got the ball. pic.twitter.com/wR0Fhkfs2V

Excellent shithousing from Emil Forsberg during the Sweden match last night, who promised a ball-girl his shirt after the game if she held onto the ball longer during Greece corners.



???? Maxim Thore (Bildbyrån) pic.twitter.com/Ics2sOCFVQ