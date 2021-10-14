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Президент ФИФА предложил провести ЧМ-2030 в Израиле и Палестине

Чемпионат мира FIFA
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(3 голосов)

Что дальше? Украина и Россия?

Президент ФИФА предложил провести ЧМ-2030 в Израиле и Палестине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал возможность проведения ЧМ-2030 в Израиле и соседних странах – включая Палестину. Цитирует чиновника The Telegraph.

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"Почему мы не можем помечтать о чемпионате мира в Израиле и соседних странах? Учитывая подписание "Соглашений Авраама", почему не провести турнир в Израиле и соседних ближневосточных странах, включая Палестину?"

Израильско-эмиратский мирный договор, также Авраамский договор, – договор о нормализации отношений между Государством Израиль и Объединёнными Арабскими Эмиратами, подписанный 15 сентября 2020 года.

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В статье: Джанни Инфантино Чемпионат Мира
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Источник:
telegraph.co.uk

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Комментарии (11)
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янковский ян (Запорожье)
14.10.2021 в 13:35
Мелко. Нужно было предложить авганистан. А чё популизировать футбол в мире.
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+1
0
krakow (Херсон)
14.10.2021 в 13:35
Тогда уже для популяризации футбола,пора принимать ИГИЛ в ФИФА.Деньги у них есть,Болельщики и поддержка,тоже.Футбол,вне политики.Сборная талибана,уже на пороге.
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
14.10.2021 в 13:20
Баран
Ответить
0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
14.10.2021 в 13:07
В Украине и России не так давно уже были крупные футбольные турниры, так что, к сожалению, не в этой жизни...
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
14.10.2021 в 13:01
Новичком привился...
Ответить
+3
-1
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
14.10.2021 в 13:08
вроде ж только от AstroZeneca такая побочка...
Ответить
+1
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
14.10.2021 в 12:59
Є ще купа варіантів: ДНР-ЛНР, Курильські острови, Південний Судан, Сирія нарешті. Але Афганістан, погоджуюсь, поза конкуренцією.
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+2
0
Skotparker
14.10.2021 в 12:36
В России и Северной Кореи , до 30 года будут братские народы
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+2
-1
Tenma7 (Чернигов)
14.10.2021 в 12:32
Думаю, в Афганисатане перспективней
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+3
0
avatar
Romerik (YNWA)
14.10.2021 в 12:28
Этот лысый сломался. Несите нового. Это ж нужно таким недалёким быть..
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+3
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
14.10.2021 в 13:09
Я таки не понял, Ви против Израиля или за Палестину?
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0
-1


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