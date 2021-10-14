Президент ФИФА предложил провести ЧМ-2030 в Израиле и Палестине

После встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал возможность проведения ЧМ-2030 в Израиле и соседних странах – включая Палестину. Цитирует чиновника The Telegraph.

"Почему мы не можем помечтать о чемпионате мира в Израиле и соседних странах? Учитывая подписание "Соглашений Авраама", почему не провести турнир в Израиле и соседних ближневосточных странах, включая Палестину?"

Израильско-эмиратский мирный договор, также Авраамский договор, – договор о нормализации отношений между Государством Израиль и Объединёнными Арабскими Эмиратами, подписанный 15 сентября 2020 года.