Неймар доминирует. Бразилия разгромила Уругвай в матче отбора к ЧМ-2022

Непримиримые соперники подошли к поединку в рамках 12-го тура отбора к ЧМ на фоне не самых лучших результатов в предыдущем раунде. Уругвай был разгромлен Аргентиной, Бразилия же ограничилась ничьей с Колумбией. Впрочем, если на лидерство бразильцев эта осечка вообще никак не повлияла, то Уругвай должен вести борьбу за третье-четвертое место, дающее прямую путевку в Катар, с Колумбией и Эквадором, а снизу еще и Чили поджимает. Поэтому команде Оскара Табареса было важно привезти хотя бы ничью из Манауса.

Но как это сделать, когда Неймар в хорошей форме и в хорошем настроении? Трудно сказать. Самый дорогой футболист планеты в этом поединке был сущим кошмаром для защитников Уругвая. Именно Неймар открыл счет уже на десятой минуте после заброса из глубины поля от Фреда. Благодаря этому голу он обошел Месси в гонке бомбардиров в южноамериканском отборе, но лидирует Марсело Морено из Боливии.

При участии Неймара состоялся второй гол, автором которого стал Рафинья тот, что из "Лидса". Разгромным счет мог стать еще в первом тайме, однако Муслера продемонстрировал чудеса реакции после удара Нея, а Рафинье не хватило точности. Впрочем, эта пара организовала третий мяч. Неймар бросил «англичанина» в прорыв, тот ушел от защитника и мощно пробил в угол. За минуту до этого Эдинсон Кавани напомнил о себе голом в ворота Эдерсона, но из офсайда.

Уже при счете 3:0 Бразилия позволила Уругвая немного поиграть с мячом. Это привело к голу, забитого Луисом Суаресом на 77-й минуте ударом со штрафного в нижний угол. Однако стоило бразильцам ускориться, как они снова повели с разницей в три мяча. Автором четвертого гола в ворота Муслеры стал Габриэль Барбоза, который замкнул головой мяч заброса, конечно же, от Неймара. 4:1 - Бразилия держит на комфортном расстоянии Аргентину и уже в ноябре должна официально стать участником финальной части ЧМ-2022. Уругвай завалился на пятое место, которое ведет к матчам плей-офф.

Отбор к ЧМ-2022. Южная Америка. 12-й тур

Бразилия - Уругвай 4:1

Голы: Неймар 10 Рафинья 18 Рафинья 58, Барбоза 83 - Луис Суарес 77

Бразилия: Эдерсон – Эмерсон, Лукас Веррисимо, Тьягу Сильва, Алекс Сандро - Фред (Эденилсон 88), Фабиньо (Д.Луиз 71) - Рафинья (Рибейро 71), Пакета (Антони 61), Неймар - Габриэль Жезус (Барбоза 61)

Тренер: Тите

Уругвай: Муслера - Нандес (Касерас 46), Коатес, Годин, Вина (Пикейрес 46) - Бентанкур (Горриаран 71), Весино (Ф.Торрес 65), Вальверде, Де Ла Круз (Торрейра 46) - Кавани, Луис Суарес

Тренер: Оскар Табарес

Предупреждения: Фабиньо 43 - Вальверде 47, Кавани 70, Коатес 90+3