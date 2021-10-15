Аргентина скромно победила Перу и другие результаты отбора к ЧМ в Южной Америке

Отбор к ЧМ-2022. Южная Америка. 12-й тур

Сборная Аргентины после феерии, устроенной в игре против Уругвая, сыграла значительно прагматичнее против Перу. Хотя преимущество подопечных Скалони было более чем ощутимым, в итоге они могли и упустить победу.

Потеряв несколько возможностей, аргентинцы открыли счет перед перерывом. Лаутаро Мартинес классно откликнулся на подачу Молины с фланга и головой вколотил мяч под перекладину. Во втором тайме Аргентина лишь дважды ударил по воротам и лишь однажды попала в цель - это Месси со штрафного бил во вратарскую угол, но Педро Гальесе был готов. А вот Перу должен был сравнивать счет на 65-й минуте. Защита хозяев проморгал рывок 36-летнего Джефферсона Фарфана, а Эмилиано Мартинес, бросившись в ноги, его завалил. Пенальти пробил Етун, но кипер не гадал, играл на реакцию, поэтому Йошимар должен был бить наверняка. Поднял мяч вверх и, зацепив перекладину, промазал.

Аргентина осталась на расстоянии шести очков от Бразилии, при этом преимущество над третьей командой составляет комфортные восемь очков.

Аргентина - Перу 1:0

Гол: Л. Мартинес 43

На 65-й минуте Етун не реализовал пенальти (выше)

Аргентина: Э.Мартинес - Молина, Ромеро, Отаменди, Акуна – Де Пол, Паредес (Родригес 73), Ло Кельсо (Паласиос 90 + 3) - Месси, Л. Мартинес (Х.Корреа 85), Ди Мария (Н.Гонсалес 73)

Перу: Гальесе - Лора, Самбрано, Калленс, Трауко- Аквино - Куэва, Гонсалес (Лопес 85), Етун (Картахена 74), Гарсия (Коста 73) - Лападула (Фарфан 60)

Сборная Венесуэлы, которая занимает последнее место, в октябре оставляла приятное впечатление - сначала создала проблемы для Бразилии, а затем одолела Эквадор. Но в игре с Чили произошел провал. Результат красным обеспечила пара Алексис Санчес - Эрик Пульгар. Форвард «Интера» подавал угловые, а хавбек «Фиорентины» дважды превращал их в голы. Во втором тайме Бен Бреретон, выступающий в английском Чемпионшипе, стартовав с центра поля, реализовал выход один на один с голкипером. Эта победа позволила Чили приблизиться к Уругваю и Колумбии на расстояние одной победы. Времени, чтобы получить путевку на ЧМ более чем достаточно.

К слову, 74 минуты в составе сборной Венесуэлы на поле провел форвард «Динамо» Эрик Рамирес. Выделялся своей техникой и умение протянуть мяч, но без поддержки партнеров его действия были обречены на неудачу.

Чили - Венесуэла 3:0

Голы: Пульгар 18, 37, Бреретон 73

Чили: Браво - Исла, Марипан, Медель, Вегас (Диас 84) - Видаль, Пульгар - Вальдес (Гальдамеса 46), Хименес (Менезес 67), Санчес (Баэза 78) - Бреретон

Венесуэла: Фаринас - Эрнандес (Розалес 46), Л.Мартинес, Феррарези, Гонсалес - Ринкон, Х.Мартинес (Кассерес 68) - Белло (Келлис 61), Пенаранда, Мачиз (Уртадо 74) - Э.Рамирес (Аристегуета 74)

Бразилия - Уругвая 4:1. Детальный обзор читайте здесь >>>

Колумбия - Эквадор 0:0

Боливия - Парагвай 4:0

Голы: Рамальо 21 Вилльярроэл 53, Аберго 84, Р.Фернандес 90+4

Турнирное положение