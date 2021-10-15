Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси – о судействе матча Аргентины: Каждый раз этот арбитр делает одно и то же. Кажется, он специально
Лео недоволен
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий национальной сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси выразил недовольство работой главного арбитра матча квалификации на ЧМ-2022 с Перу (1:0). Форвард высказался у себя в Instagram.
"Трудный матч, играть было сложно. Сильный ветер, соперник прижимался к своей штрафной площадке, оставлял нам мало пространства. Каждый раз, когда этот арбитр судит наши матчи, он делает все то же самое. Кажется, он специально. Однако, послушайте, мы заработали три важных очка, они приближают нас к цели".
Отметим, что поединок обслуживал бразильский рефери Уилтон Сампайо. В середине второго тайма в ворота аргентинской сборной был назначен 11-метровый, который не был реализован игроком Перу.
Популярное сейчас
- Новичок Металлиста 1925: Я всегда следил за чемпионатом Украины
- Неймар доминирует. Бразилия разгромила Уругвай в матче отбора к ЧМ-2022
- Возвращение Зинченко, миллиардный контракт Педри. Главные новости за 14 октября
- Петраков: Мы не Франция и не Италия. У нас средний чемпионат
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
Новости по теме
- 12:52 Зарубежные "Как приятно наслаждаться такими моментами жизни". Месси – первый, кто забил 80 голов в Южной Америке
- 10:17 Зарубежные Эрик Рамирес – гроза Бразилии. О матчах отбора ЧМ-2022 в Южной Америке
- 09:36 Зарубежные Месси и Дибала попали в заявку сборной Аргентины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022