Месси – о судействе матча Аргентины: Каждый раз этот арбитр делает одно и то же. Кажется, он специально

Нападающий национальной сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси выразил недовольство работой главного арбитра матча квалификации на ЧМ-2022 с Перу (1:0). Форвард высказался у себя в Instagram.

"Трудный матч, играть было сложно. Сильный ветер, соперник прижимался к своей штрафной площадке, оставлял нам мало пространства. Каждый раз, когда этот арбитр судит наши матчи, он делает все то же самое. Кажется, он специально. Однако, послушайте, мы заработали три важных очка, они приближают нас к цели".

Отметим, что поединок обслуживал бразильский рефери Уилтон Сампайо. В середине второго тайма в ворота аргентинской сборной был назначен 11-метровый, который не был реализован игроком Перу.