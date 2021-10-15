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Месси – о судействе матча Аргентины: Каждый раз этот арбитр делает одно и то же. Кажется, он специально

Чемпионат мира FIFA
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Лео недоволен

Месси – о судействе матча Аргентины: Каждый раз этот арбитр делает одно и то же. Кажется, он специально

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий национальной сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси выразил недовольство работой главного арбитра матча квалификации на ЧМ-2022 с Перу (1:0). Форвард высказался у себя в Instagram.

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"Трудный матч, играть было сложно. Сильный ветер, соперник прижимался к своей штрафной площадке, оставлял нам мало пространства. Каждый раз, когда этот арбитр судит наши матчи, он делает все то же самое. Кажется, он специально. Однако, послушайте, мы заработали три важных очка, они приближают нас к цели".

Отметим, что поединок обслуживал бразильский рефери Уилтон Сампайо. В середине второго тайма в ворота аргентинской сборной был назначен 11-метровый, который не был реализован игроком Перу.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Перу
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