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Сначала нужно обыграть Боснию. Стала известна дата жеребьевки стыковых матчей отбора на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

Сборная Украины стремится попасть в плей-офф

Сначала нужно обыграть Боснию. Стала известна дата жеребьевки стыковых матчей отбора на ЧМ

Фото - Евгений Кравс

Новина українською

Жеребьевка стыковых матчей европейского отборочного турнира на чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет 26 ноября в Цюрихе – об этом сообщает пресс-атташе национальной сборной Польши Якуб Квятковский в своем Твиттере.

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Во вторник, 12 октября, в отборочной группе D к ЧМ-2022 было сыграно два матча. Сначала Казахстан дома проиграл Финляндии 0:2, а вечером сборная Украины сыграла во Львове вничью 1:1 с Боснией и Герцеговиной. Таким образом, после 7 сыгранных матчей Украина остается на втором месте в группе. Однако на второе место также претендуют и Босния с Финляндией. Напомним расписание оставшихся матчей в группе:

13 ноября

Босния и Герцеговина – Финляндия

Франция – Казахстан

16 ноября

Финляндия – Франция

Босния и Герцеговина - Украина

# Команда И В Н П М РМ О
1 Франция 6 3 3 0 8-3 +5 12
2 Украина 7 1 6 0 9-8 +1 9
3 Финляндия 6 2 2 2 7-7 0 8
4 Босния и Герцеговина 6 1 4 1 8-7 +1 7
5 Казахстан 7 0 3 4 5-12 -7 3
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В статье: Украина Чемпионат Мира
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
15.10.2021 в 13:37
Раз своих нет, будем хоть от польских узнавать...
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