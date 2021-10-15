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Сначала нужно обыграть Боснию. Стала известна дата жеребьевки стыковых матчей отбора на ЧМ
Сборная Украины стремится попасть в плей-офф
Фото - Евгений Кравс
Жеребьевка стыковых матчей европейского отборочного турнира на чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет 26 ноября в Цюрихе – об этом сообщает пресс-атташе национальной сборной Польши Якуб Квятковский в своем Твиттере.
Losowanie par meczów barażowych do mistrzostw świata w Katarze odbędzie się 26 listopada o godzinie 17:00 w Zurychu.— Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) October 15, 2021
Во вторник, 12 октября, в отборочной группе D к
13 ноября
Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан
16 ноября
Финляндия – Франция
Босния и Герцеговина - Украина
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|6
|3
|3
|0
|8-3
|+5
|12
|2
|Украина
|7
|1
|6
|0
|9-8
|+1
|9
|3
|Финляндия
|6
|2
|2
|2
|7-7
|0
|8
|4
|Босния и Герцеговина
|6
|1
|4
|1
|8-7
|+1
|7
|5
|Казахстан
|7
|0
|3
|4
|5-12
|-7
|3
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