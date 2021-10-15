Сначала нужно обыграть Боснию. Стала известна дата жеребьевки стыковых матчей отбора на ЧМ

Жеребьевка стыковых матчей европейского отборочного турнира на чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет 26 ноября в Цюрихе – об этом сообщает пресс-атташе национальной сборной Польши Якуб Квятковский в своем Твиттере.

Losowanie par meczów barażowych do mistrzostw świata w Katarze odbędzie się 26 listopada o godzinie 17:00 w Zurychu. — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) October 15, 2021

Во вторник, 12 октября, в отборочной группе D к ЧМ-2022 было сыграно два матча. Сначала Казахстан дома проиграл Финляндии 0:2, а вечером сборная Украины сыграла во Львове вничью 1:1 с Боснией и Герцеговиной. Таким образом, после 7 сыгранных матчей Украина остается на втором месте в группе. Однако на второе место также претендуют и Босния с Финляндией. Напомним расписание оставшихся матчей в группе:

13 ноября

Босния и Герцеговина – Финляндия

Франция – Казахстан

16 ноября

Финляндия – Франция

Босния и Герцеговина - Украина