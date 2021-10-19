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Инфантино – о Мундиале каждые 2 года: Плюсы очевидны. Больше соревнований, больше развлечения
Джанни, предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался на злобу дня по поводу частоты проведения чемпионатов мира. Цитирует чиновника ESPN.
"Сейчас мы анализируем возможность проведения ЧМ каждые два года. Оцениваем, скажется ли это положительно на футболе. У нас есть предложения, по которым мы проводим консультации. Кто-то за, а кто-то против. Плюсы варианта с проведением ЧМ каждые два года лично для меня очевидны. Больше соревнований самого высокого уровня, больше шансов дать миру надежду и развлечение".
"Когда было принято решение проводить ЧМ каждые 4 года, то было всего 40 сборных. Теперь их 211. Идут разговоры об организации Мундиаля в пяти странах за раз. Если мы предполагаем, что раз в год будет либо мужской, либо женский чемпионат, то за 20 лет организаторами соревнования смогут стать 100 стран".
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