Инфантино – о Мундиале каждые 2 года: Плюсы очевидны. Больше соревнований, больше развлечения

Когда человек выступает за зрелищность, надежду и развлечение, но против того, чтобы скажем существовала Суперлига, как угодно ее называйте, куда будут попадать самые сильные топ-16 команд скажем, но выступает за то, что мол мало этого всего раз в четыре года, а хочется чаще, это все вызывает улыбку мягко говоря... Я думаю в будущем все-таки и футбол придет к тому, чтобы сильнейшие футболисты мира играли матчи между собой в постоянном соревновании, выясняя кто из них сильнейший... Примеры командных видов спорта наводить уже не буду и так все знают, что да как в баскетболе или хоккее... Защитничкам команд и футболистов, которые никогда не смогут стать лучше, по мнению которых профессиональный футбол существует только ради того, чтобы и слабые могли играть с сильными, возьмите бокс, представьте, что чемпион мира или с топ 5, должен каждый месяц еще и проводить бой с чувачком, который из 20 боев выиграл один и тот в начале своей проф карьеры...) Вот так и в проф футболе, сильные должны вести борьбу с сильными, а слабые идти через все тернии, становится сильнее, чтобы иметь шанс взойти на олимп, а не искусственно создавать условия для слабых играть с сильными - этого нужно заслужить, добиться своим усилием, а если не дано, значит не фиг делать на самом высоком уровне, смотрите такие зрелища по телевизору вместе с остальными... Под слабые - имел ввиду лишь положение того или иного спортсмена, клуба, в определенном профессиональном виде спорта в так называемом соревновательном рейтинге... Ведь не для кого не секрет, что подняться на олимп - это одно, а вот удержаться там, это совсем другое и дано намного меньшему количеству в сравнении с теми, кто может на этот олимп подняться...