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Инфантино – о Мундиале каждые 2 года: Плюсы очевидны. Больше соревнований, больше развлечения

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Джанни, предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним

Инфантино – о Мундиале каждые 2 года: Плюсы очевидны. Больше соревнований, больше развлечения

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался на злобу дня по поводу частоты проведения чемпионатов мира. Цитирует чиновника ESPN.

"Сейчас мы анализируем возможность проведения ЧМ каждые два года. Оцениваем, скажется ли это положительно на футболе. У нас есть предложения, по которым мы проводим консультации. Кто-то за, а кто-то против. Плюсы варианта с проведением ЧМ каждые два года лично для меня очевидны. Больше соревнований самого высокого уровня, больше шансов дать миру надежду и развлечение".

"Когда было принято решение проводить ЧМ каждые 4 года, то было всего 40 сборных. Теперь их 211. Идут разговоры об организации Мундиаля в пяти странах за раз. Если мы предполагаем, что раз в год будет либо мужской, либо женский чемпионат, то за 20 лет организаторами соревнования смогут стать 100 стран".

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В статье: Джанни Инфантино Чемпионат Мира
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Источник:
ESPN

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Комментарии (9)
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DK с 6 лет (Киев)
19.10.2021 в 13:41
Полнейший бред.
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0
0
alexfc (Киев)
19.10.2021 в 13:06
Бред полуумного. Какой каждые два года. А футболистов, тоже клонировать будешь каждые два года. Они ведь и так уже не тянут такой объем матчей. Как какой-то мундиаль очередной так постоянно какието топ сборные проваливаются из-за замотанных футболистов на протяжении сезона.
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.10.2021 в 12:43
Засунь собі ці чемпіонати в дупу, лисий недоумок. Тоді давайте вже щороку, як у хокеї.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
19.10.2021 в 12:33
До чого тут 40 збірних чи 211? У фіналі не грають 211 команд одночасно. Спочатку грають відбори. Але ігор і у відборах, і у фінальній частині зараз проводиться значно більше, ніж колись на початках. Тож цей Інфантильний просто "монстр логіки": "Оскільки зараз ігор і у відборах, і у фінальній частині проводиться більше, то давайте ми будемо все це проводити вдвічі частіше". Це писець як "логічно". А на сон футболістів він планує час виділяти? Чи може одразу давайте так: в кожній команді по 50 футболістів, половина грає вдень, половина грає вночі, переможець денного турніру розігруватиме кубок з переможцем нічного. Телетрансляції цілодобово. Це дасть світові "надію і розвагу"... Насправді жадібний Інфузоріно просто хоче відтиснути гроші від континентальних першостей, що проводять в проміжках світової першості, собі в кишеню. От і вся його "надія і розвага".
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+3
0
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Antolog (Одесса)
19.10.2021 в 12:58
Когда человек выступает за зрелищность, надежду и развлечение, но против того, чтобы скажем существовала Суперлига, как угодно ее называйте, куда будут попадать самые сильные топ-16 команд скажем, но выступает за то, что мол мало этого всего раз в четыре года, а хочется чаще, это все вызывает улыбку мягко говоря... Я думаю в будущем все-таки и футбол придет к тому, чтобы сильнейшие футболисты мира играли матчи между собой в постоянном соревновании, выясняя кто из них сильнейший... Примеры командных видов спорта наводить уже не буду и так все знают, что да как в баскетболе или хоккее... Защитничкам команд и футболистов, которые никогда не смогут стать лучше, по мнению которых профессиональный футбол существует только ради того, чтобы и слабые могли играть с сильными, возьмите бокс, представьте, что чемпион мира или с топ 5, должен каждый месяц еще и проводить бой с чувачком, который из 20 боев выиграл один и тот в начале своей проф карьеры...) Вот так и в проф футболе, сильные должны вести борьбу с сильными, а слабые идти через все тернии, становится сильнее, чтобы иметь шанс взойти на олимп, а не искусственно создавать условия для слабых играть с сильными - этого нужно заслужить, добиться своим усилием, а если не дано, значит не фиг делать на самом высоком уровне, смотрите такие зрелища по телевизору вместе с остальными... Под слабые - имел ввиду лишь положение того или иного спортсмена, клуба, в определенном профессиональном виде спорта в так называемом соревновательном рейтинге... Ведь не для кого не секрет, что подняться на олимп - это одно, а вот удержаться там, это совсем другое и дано намного меньшему количеству в сравнении с теми, кто может на этот олимп подняться...
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0
-1
friday13 (Львів)
19.10.2021 в 12:26
1 раз на 3 роки. світ, континент, відпочинок
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0
-1
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sasha popov (Салехард)
19.10.2021 в 12:23
Когда золота станет как грязи то и цена будет соответствующей
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0
-1
ukatan (Харьковская обл.)
19.10.2021 в 11:54
Плюсы варианта с проведением ЧМ каждые два года лично для меня очевидны. Больше соревнований самого высокого уровня, больше шансов дать миру надежду и развлечение". ------------------------- А почему не раз в полгода? Плюсы еще очевиднее. Еще больше соревнований самого высокого уровня, ну и больше денежек для ФИФА.
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+3
0
Acsakal (Kharkov)
19.10.2021 в 12:16
Він просто жадібний та інфантильний дебіл. Виправдовує прізвище.
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0
0


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