Чеферин о ЧМ каждые 2 года: Последствия могут быть ужасающими

Президент УЕФА Александер Чеферин во время совещания сообщил главе ФИФА Джанни Инфантино о том, что не поддерживает идею проводить ЧМ каждые два года, сообщает The Associated Press. Несколько федераций также выступают за сохранение текущей периодичности проведения турнира – раз в четыре года.

Сообщается, что несогласие с этим потенциальным новшеством выразили руководители федераций Финляндии, Италии, Германии, Португалии, Румынии, Шотландии, Испании и Швейцарии.

"Я со всей серьезностью прошу вас и ФИФА не настаивать на проведении голосования по этой теме, последствия для футбола могут быть ужасающими.

Я не думаю, что организовывать подобное голосование – разумная идея. Не только потому, что будут серьезные последствия, но и потому, что такие заинтересованные стороны, как клубы и национальные лиги, не имеют права голоса. Эта идея нанесет им вред", – заявил Чеферин.

Напомним, что сегодня также стало известно, что Инфантино серьезно настроен проводить ЧМ каждые два года. Новшество предварительно вступит в силу с 2026 года.