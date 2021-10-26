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Система автоматического определения офсайда будет использоваться на КЧМ и ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Ещё бы правила определения офсайда пересмотреть

Система автоматического определения офсайда будет использоваться на КЧМ и ЧМ-2022

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Организация Hawk-Eye Innovations проинформировала ФИФА о том, что ее система автоматического определения офсайда готова к введению в эксплуатацию, сообщает The Times. Ожидается её внедрение на будущем КЧМ и ЧМ-2022 в Катаре.

Суть системы в том, что в случае нахождения футболиста вне игры линейный судья мгновенно получает соответствующий сигнал от компьютерной системы. После этого он сам должен сделать вывод о необходимости фиксации офсайда, учитывая степень влияния этого игрока на эпизод матча.

Читайте такжеВенгер сообщил, что ФИФА может внедрить систему автоматической фиксации офсайда на ЧМ-2022

Напомним, что недавно ФИФА вынесла на обсуждение изменения в правила определения офсайда, после того как в финале Лиги наций Мбаппе забил скандальный гол из положения "вне игры". Гол был засчитан, так как мяча коснулся защитник.

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В статье: ФИФА офсайд Клубный чемпионат мира Чемпионат мира 2022
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Источник:
thetimes.co.uk

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