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Система автоматического определения офсайда будет использоваться на КЧМ и ЧМ-2022
Ещё бы правила определения офсайда пересмотреть
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Организация Hawk-Eye Innovations проинформировала ФИФА о том, что ее система автоматического определения офсайда готова к введению в эксплуатацию, сообщает The Times. Ожидается её внедрение на будущем КЧМ и ЧМ-2022 в Катаре.
Суть системы в том, что в случае нахождения футболиста вне игры линейный судья мгновенно получает соответствующий сигнал от компьютерной системы. После этого он сам должен сделать вывод о необходимости фиксации офсайда, учитывая степень влияния этого игрока на эпизод матча.
Напомним, что недавно ФИФА вынесла на обсуждение изменения в правила определения офсайда, после того как в финале Лиги наций Мбаппе забил скандальный гол из положения "вне игры". Гол был засчитан, так как мяча коснулся защитник.
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