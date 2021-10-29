Пьянич - вернулся, Джеко - на месте. Заявка Боснии и Герцеговины на матч против Украины

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев определился со списком футболистов для подготовки к ноябрьским матчам отборочного этапа ЧМ-2022.

В обойме наставника 27 футболистов.

Вратари: Ибрагим Шехич ("Коньяспор", Турция), Никола Василь ("Санкт-Паули", Германия), Кенан Пирич ("Атромитос", Греция).

Защитники: Бранимир Ципетич ("Локомотива", Хорватия), Матео Сушич (ЧФР "Клуж", Румыния), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрия), Сеад Колашинац ("Арсенал", Англия), Эльдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба – "Ференцварош", Венгрия), Анел Ахмедходжич ("Мальме", Швеция), Деннис Хаджикадунич ("Ростов", Россия), Синиша Саничанин ("Партизан", Сербия), Александар Йовичич ("Горица", Хорватия), Айдин Нукич ("Тузла").

Полузащитники: Амир Хаджиахметович, ("Коньяспор", Турция), Раде Крунич ("Милан", Италия), Миралем Пьянич ("Бешикташ", Турция), Амер Гояк ("Динамо" З, Хорватия), Гойко Цимирот ("Стандард", Бельгия), Мирослав Стеванович ("Серветт", Швейцария), Ади Налич ("Мальме", Швеция), Эльмедин Жиликич ("Олимпия", Словения), Элвис Шарич ("Горица")

Нападающие: Эдин Джеко ("Интер", Италия), Лука Менало ("Динамо" З, Хорватия), Эрмедин Демирович ("Фрайбург", Германия), Смаил Превляк ("Эйпен", Бельгия).

Стоит отметить возвращение в сборную Боснии и Герцеговины защитников Матео Сушича и Синиша Саничанина, а также полузащитников Раде Крунича и Миралема Пьянича

Напомним, в ноябре боснийцы проведут два матча в рамках отбора на ЧМ-2022. 13-го числа команда Ивайло Петева сыграет с Финляндией, а 16-го - с Украиной.