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Ибрагимович попал в заявку сборной Швеции на матчи с Испанией и Грузией
Златан снова в деле
Тренерский штаб сборной Швеции опубликовал заявку на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 с Грузией и Испанией.
В список попал и 40-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович.
Заявка сборной Швеции: Понтус Дальберг, Кристоффер Нордфельдт, Робин Ольсен, Людвиг Аугустинссон, Себастьян Хольмен, Эмиль Крафт, Александр Милошевич, Йоаким Нильссон, Виктор Линделёф, Мартин Олссон, Даниэль Сандгрен, Йенс-Лис Мишель Каюсте, Виктор Классон, Альбин Экдаль, Магнус Эрикссон, Эмиль Форсберг, Виктор Гьёкерес, Златан Ибрагимович, Александр Исак, Йеспер Карлссон, Деян Кулушевски, Оскар Левицки, Кристоффер Ольссон, Робин Квайсон, Кен Сема, Маттиас Сванберг.
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