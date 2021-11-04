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А есть ли Месси? Тренер сборной Аргентины опубликовал заявку команды на ближайшие матчи

Чемпионат мира FIFA
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Лео же был в лазарете…

А есть ли Месси? Тренер сборной Аргентины опубликовал заявку команды на ближайшие матчи

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник национальной сборной Аргентины Лионель Скалони определился с группой футболистов, которая будет вызвана на матчи отбора на чемпионат мира. Напомним, в ноябре "альбиселесте" сыграют с Уругваем и Бразилией, поединки состоятся 13 и 17 ноября соответственно.

Интересно, что Скалони рассчитывает сразу на 34 футболистов. В заявке также есть нападающий "ПСЖ" Лионель Месси.

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Аргентинец испытывает мышечный дискомфорт в области подколенного сухожилия, он проявился во время матча Лиги 1 против "Лилля" (2:1). Почеттино тогда даже заменил Месси в качестве меры предосторожности. Лионель уже пропустил матч с "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов.

Команда Скалони занимает второе место в группе, отставая от Бразилии на 6 очков.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Чемпионат Мира Лионель Скалони
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