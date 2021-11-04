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Саутгейт: У Англии фантастическая конкуренция на правом фланге обороны

Чемпионат мира FIFA
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Такому подбору может позавидовать любая сборная

Саутгейт: У Англии фантастическая конкуренция на правом фланге обороны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал заявку команды на матчи квалификации к Чемпионату мира.

"У нас фантастическая конкуренция на этой позиции. Кайл был в команде на Евро. Кирана (Триппьера) мы в этот раз не вызвали, чтобы дать возможность Тренту и Рису (Джеймсу).

Киран всегда хорошо играл за нас и сыграл огромную роль в попадании в полуфинал чемпионата мира и финал Евро. Мы очень уважаем этого игрока, и я уверен, что он вернется к нам в будущем.

Рис и Трент находятся на очень хорошем уровне. Тино Ливраменто отлично начал сезон, как и Тарик Лэмпти, а Мэтти Кэш получил польское гражданство, но у нас много хороших правых защитников в составе и тех, кто наступает им на пятки.

Мы пропустили 5 голов в 8 играх, так что не совершали много ошибок в обороне. Если они качественно играют с мячом, это бонус. У наших игроков он есть", – сказал Саутгейт.

Англичанам предстоит сыграть против Албании и Сан-Марино 12 и 15 числа соответственно. Они идут на первом месте с 20 очками после 8 туров.

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В статье: Гарет Саутгейт Национальная сборная Англии Чемпионат мира 2022
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Источник:
bbc.com

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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
04.11.2021 в 23:22
а у нас Караваенко и Соболь очень «крутые».
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