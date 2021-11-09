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Сборная превыше всего. Месси тренировался с национальной командой Аргентины

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Лео, а как здоровье?

Сборная превыше всего. Месси тренировался с национальной командой Аргентины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Аргентины продолжает подготовку к матчам квалификации на чемпионат мира-2022, об этом сообщает пресс-служба "альбиселесте" в своих социальных сетях.

На фотографиях можно заметить, что в тренировочной сессии принял участие нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси. Напомним, ранее сообщалось, что лидер сборной Аргентины и новый форвард парижан продолжает восстановление после травмы.

Команда Скалони сыграет против Уругвая 13 ноября, а 17-го числа встретится с Бразилией. "Пентакампеоны" лидируют в южноамериканской группе отбора на Мундиаль (31 балл), Аргентина дышит в спину бразильцам (25 очков).

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В статье: Лионель Месси Аргентина
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Комментарии (2)
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Ol-g (Одесса)
09.11.2021 в 14:18
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hardcorepwnz (Украина)
09.11.2021 в 12:03
А была ли травма?) Или там как у Неймара, каждый год отъезды на карнавал и день рождения сестры. Видимо боссы ПСЖ согласны на все, лишь бы иметь в своих руках подобные активы.
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