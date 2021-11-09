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Сборная превыше всего. Месси тренировался с национальной командой Аргентины
Лео, а как здоровье?
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Аргентины продолжает подготовку к матчам квалификации на чемпионат мира-2022, об этом сообщает пресс-служба "альбиселесте" в своих социальных сетях.
На фотографиях можно заметить, что в тренировочной сессии принял участие нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси. Напомним, ранее сообщалось, что лидер сборной Аргентины и новый форвард парижан продолжает восстановление после травмы.
#SelecciónMayor Los futbolistas que conduce @lioscaloni se entrenaron esta tarde en #Ezeiza.— Selección Argentina ???????? (@Argentina) November 8, 2021
Primera jornada se trabajos pensando en el partido ante @AUFOficial. #ArgentinoSoy ???????? pic.twitter.com/cki7IyNMTX
Команда Скалони сыграет против Уругвая 13 ноября, а 17-го числа встретится с Бразилией. "Пентакампеоны" лидируют в южноамериканской группе отбора на Мундиаль (31 балл), Аргентина дышит в спину бразильцам (25 очков).
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