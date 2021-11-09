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Родился в 2006-м. Очень юный румынский футболист может стать самым молодым игроком в истории сборных
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Тренер сборной Румынии Мирел Рэдой вызвал на поединки отбора к ЧМ-2022 с Исландией и Лихтенштейном 15-летнего игрока Энеса Сали. Парень играет в полузащите румынского футбольного клуба "Фарул". Родился он в 2006-м году, ему 15 лет.
Отметим, что Сали дебютировал в высшем дивизионе страны в текущем сезон, в его активе уже 7 поединков и 1 гол. Энес стал самым молодым автором гола в истории Высшей лиги Румынии. Интересно, что с 2017-го по 2019-й он тренировался в структуре "Барселоны".
Игрок родился в Канаде 23 февраля 2006-го. Его родители – турки, которые родились и выросли в Румынии. Энес мог представлять на международном уровне Канаду или Турцию, но решил защищать цвета Румынии. Если Сали сыграет во время ноябрьской паузы на игры сборных, то станет самым молодым игроком в истории национальных команд.
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