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Родился в 2006-м. Очень юный румынский футболист может стать самым молодым игроком в истории сборных

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

А годится ли он во внуки Ибрагимовичу? В сыновья точно…

Родился в 2006-м. Очень юный румынский футболист может стать самым молодым игроком в истории сборных

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Тренер сборной Румынии Мирел Рэдой вызвал на поединки отбора к ЧМ-2022 с Исландией и Лихтенштейном 15-летнего игрока Энеса Сали. Парень играет в полузащите румынского футбольного клуба "Фарул". Родился он в 2006-м году, ему 15 лет.

Отметим, что Сали дебютировал в высшем дивизионе страны в текущем сезон, в его активе уже 7 поединков и 1 гол. Энес стал самым молодым автором гола в истории Высшей лиги Румынии. Интересно, что с 2017-го по 2019-й он тренировался в структуре "Барселоны".

Игрок родился в Канаде 23 февраля 2006-го. Его родители – турки, которые родились и выросли в Румынии. Энес мог представлять на международном уровне Канаду или Турцию, но решил защищать цвета Румынии. Если Сали сыграет во время ноябрьской паузы на игры сборных, то станет самым молодым игроком в истории национальных команд.

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В статье: Румыния Энес Сали
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
09.11.2021 в 14:28
Думаю дадут сыграть. Рекорд будет нереально побить.
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Il Gatto
09.11.2021 в 13:32
>дуже юний А є ще: трохи юний, майже юний, занадто юний, недостатньо юний… Що не зробиш, лиш би не написати просто вік в заголовку, бгг.
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