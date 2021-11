Несколько игроков Бундестим находятся на карантине из-за положительного теста на COVID у одного из партнеров

На данный момент четыре игрока сборной Германии находятся на карантине из-за положительного теста на коронавирус у одного из партнеров по команде. Имя игрока официальными источниками не называется, отмечается, что он был полностью вакцинирован и не имеет никаких симптомов. Тренировка немцев была отменена, исполнители будут заниматься индивидуально в отеле.

Издание Bild сообщает, что речь идет о защитнике "Баварии" Никласе Зюле.

В связи с инцидентом в сборную вызвали Макси Арнольда, Ридле Баку и Кевина Фолланда. В ноябре Германия сыграет против Лихтенштейна (11 ноября) и Армении (14 ноября).

UPDATE: Maxi Arnold, Ridle Baku and Kevin Volland have been called up to the Germany squad for the games against Liechtenstein and Armenia.

Germany’s training has been cancelled due to a player testing positive for COVID, reports say.



While the player’s identity is unknown, it is reported he plays for Bayern Munich.



Germany will face Liechtenstein in Wolfsburg on Thursday. pic.twitter.com/4JZjtWlYID