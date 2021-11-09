Футболист-гей из Австралии: В Катаре для геев предусмотрена смертная казнь. Я бы не хотел ехать на ЧМ

Полузащитник австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Джошуа Кавалло поделился опасениями по поводу проведения предстоящего чемпионата мира в Катаре. В сентябре он признался что является геем.

"Я читал что-то вроде того, что для геев в Катаре предусмотрена смертная казнь. Я боюсь этого, поэтому не хотел бы ехать в Катар. И это печалит меня.

В конце концов, чемпионат мира пройдет в Катаре. Играть за свою страну – одно из величайших достижений для любого профессионального футболиста. И осознание того, что турнир пройдет в стране, которая не поддерживает геев и угрожает нашим жизням, пугает.

Это заставляет меня заниматься переоценкой ценностей. Что важнее: моя жизнь или карьерные достижения?", – приводит слова Кавалло The Guardian.

Джо провел всего один матч за сборную Австралии U-19. За взрослую команду он не провел ни одной игры.