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Футболист-гей из Австралии: В Катаре для геев предусмотрена смертная казнь. Я бы не хотел ехать на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Ещё один неоднозначный ракурс, под которым открывается ЧМ-2022

Футболист-гей из Австралии: В Катаре для геев предусмотрена смертная казнь. Я бы не хотел ехать на ЧМ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Джошуа Кавалло поделился опасениями по поводу проведения предстоящего чемпионата мира в Катаре. В сентябре он признался что является геем.

"Я читал что-то вроде того, что для геев в Катаре предусмотрена смертная казнь. Я боюсь этого, поэтому не хотел бы ехать в Катар. И это печалит меня.

В конце концов, чемпионат мира пройдет в Катаре. Играть за свою страну – одно из величайших достижений для любого профессионального футболиста. И осознание того, что турнир пройдет в стране, которая не поддерживает геев и угрожает нашим жизням, пугает.

Это заставляет меня заниматься переоценкой ценностей. Что важнее: моя жизнь или карьерные достижения?", – приводит слова Кавалло The Guardian.

Джо провел всего один матч за сборную Австралии U-19. За взрослую команду он не провел ни одной игры.

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В статье: Аделаида Юнайтед Чемпионат мира 2022 Джошуа Кавалло
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Источник:
theguardian.com

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Комментарии (14)
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С.Карпович. (Ланівці)
09.11.2021 в 22:41
Хоч глину місити,сиди вдома і не рипайся.хоча якби не півень,то його ніхто не знав би.
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
09.11.2021 в 22:35
" я не играю в сборной, но ...боюсь".....)))) петя-петушок)))
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0
0
football_soccer (Украина)
09.11.2021 в 21:00
так не ори на весь мир , что ты голубец и статьи не будет никакой
Ответить
+1
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
09.11.2021 в 20:15
Джо провел всего один матч за сборную Австралии U-19. За взрослую команду он не провел ни одной игры___________________
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+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 19:35
Та чого там. Їдь, станеш мучнем.
Ответить
+4
-3
kalan-86 (Анкара)
09.11.2021 в 19:27
Джо, во-первых вы туда ещё не отобрались, во-вторых, ты еще ни одного матча за первую команду не сыграл, в третьих, если даже первые два пункта будут выполнены, то езжай спокойно, никто тебя там не обидит, и в этом прежде всего будет заинтересована сама принимающая сторона.
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+7
-1
Fritz (Кузнецовск)
09.11.2021 в 19:17
Так не едь тридварас!!!!
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+4
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 19:04
Вообще дикари какие-то! Пора бы уже в трусиках всем играть!
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+3
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 19:22
Я ж говорив, що ти голубий !
Ответить
+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 19:36
На жаль...
+1
-1
Fishing 555 (Rivne)
09.11.2021 в 18:57
Молодці давно пора голову геть.
Ответить
+2
-6
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
09.11.2021 в 19:03
Ты Бог ?
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+2
-2
avatar
NORDOS
09.11.2021 в 19:05
Ярік, ти вже вакцинувався?
+1
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 19:23
Он свинособака-рашист !
0
-2


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