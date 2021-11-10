  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Лидер атаки итальянцев покинул расположение команды Манчини
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер атаки итальянцев покинул расположение команды Манчини

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Неприятная новость для Роберто

Лидер атаки итальянцев покинул расположение команды Манчини

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле не поможет национальной сборной Италии в последних матчах в рамках квалификации на чемпионат мира-2022, об этом сообщает пресс-служба действующий чемпионов Европы.

Иммобиле получил травму икроножной мышцы на тренировочной сессии и уже покинул лагерь "Скуадры Адзурры". Отмечается, что заменит Чиро форвард "Сассуоло" Джанлука Скамакка. Также важно добавить, что Николо Барелла и Джорджо Кьеллини не тренировались и залечивали травмы, их готовность выйти на поле будет оценена в ближайшие дни.

Напомним, команда Манчини сыграет со Швейцарией и Северной Ирландией, матчи пройдут 12-го и 15-го ноября соответственно. Италия делит первую строчку в группе со швейцарцами (14 очков).

Читайте такжеШевченко и американцы как прививка от бешенства. В Дженоа плохая погода не только в ноябре

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Италия Джорджо Кьеллини Чиро Иммобиле Николо Барелла Джанлука Скамакка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FIGC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...