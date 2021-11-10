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Лидер атаки итальянцев покинул расположение команды Манчини
Неприятная новость для Роберто
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле не поможет национальной сборной Италии в последних матчах в рамках квалификации на чемпионат мира-2022, об этом сообщает пресс-служба действующий чемпионов Европы.
Иммобиле получил травму икроножной мышцы на тренировочной сессии и уже покинул лагерь "Скуадры Адзурры". Отмечается, что заменит Чиро форвард "Сассуоло" Джанлука Скамакка. Также важно добавить, что Николо Барелла и Джорджо Кьеллини не тренировались и залечивали травмы, их готовность выйти на поле будет оценена в ближайшие дни.
Напомним, команда Манчини сыграет со Швейцарией и Северной Ирландией, матчи пройдут 12-го и 15-го ноября соответственно. Италия делит первую строчку в группе со швейцарцами (14 очков).
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