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Игроки ПСЖ снялись в промо-ролике для канала beIN Sports. Месси назвал Кубок Мира самым особенным

Чемпионат мира FIFA
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Эти глаза нужно просто видеть

Игроки ПСЖ снялись в промо-ролике для канала beIN Sports. Месси назвал Кубок Мира самым особенным

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболисты "Пари Сен-Жермен" снялись в промо-ролике для программы "Memories and Dreams" – шоу будет посвящено чемпионату мира, оно выйдет в эфир на канале beIN Sports.

На видео можно заметить Лионеля Месси, Неймара, Килиана Мбаппе, Марко Верратти, Серхио Рамоса, Анхеля Ди Мария, Преснеля Кимпембе и Джанлуиджи Доннарумму. Исполнители французского гранда внимательно рассматривали трофей, выказывая свои чувства и эмоции. К примеру, Месси назвал кубок "самым особенным".

Напомним, Лионель не выигрывал со сборной Аргентины ничего, кроме Копа Америка-2021. Месси – серебряный призер чемпионата мира-2014.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Марко Верратти Неймар Анхель Ди Мария Килиан Мбаппе Кубок мира beIN Sports
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