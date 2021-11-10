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Игроки ПСЖ снялись в промо-ролике для канала beIN Sports. Месси назвал Кубок Мира самым особенным
Эти глаза нужно просто видеть
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболисты "Пари Сен-Жермен" снялись в промо-ролике для программы "Memories and Dreams" – шоу будет посвящено чемпионату мира, оно выйдет в эфир на канале beIN Sports.
На видео можно заметить Лионеля Месси, Неймара, Килиана Мбаппе, Марко Верратти, Серхио Рамоса, Анхеля Ди Мария, Преснеля Кимпембе и Джанлуиджи Доннарумму. Исполнители французского гранда внимательно рассматривали трофей, выказывая свои чувства и эмоции. К примеру, Месси назвал кубок "самым особенным".
بعضهم رفعها والبعض الآخر يحلم بها .. إنها الكأس الغالية ????— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2021
???? لا تفوت مشاهدة البرنامج الحصري "ذكريات وأحلام"
????️ الأحد 21-11-2021
⏰ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة
???? على beIN SPORTS 1 PREMIUM#قطر2022 | #كأس_العالم #Qatar2022 pic.twitter.com/f85itWJzFx
Напомним, Лионель не выигрывал со сборной Аргентины ничего, кроме Копа Америка-2021. Месси – серебряный призер чемпионата мира-2014.
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