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Бомбардир-нелегал, трагедия Жинола и одна секунда на удар: 28 лет назад Болгария поставила Париж на колени

Чемпионат мира FIFA
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Поражение, изменившее Францию

Бомбардир-нелегал, трагедия Жинола и одна секунда на удар: 28 лет назад Болгария поставила Париж на колени

Скрин: youtube.com

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

17 ноября 1993 года после финального свистка на "Парк де Пренс" Дидье Дешам плакал.

Неподалеку от него присел на корточки Лоран Блан. В его глазах не было слез, лишь непонимание, как это могло случиться? Прошло немало времени, прежде чем он поплелся в раздевалку, где Марсель Десайи в бешенстве разнес к чертям шкафчики.

Давид Жинола неподвижно сидел возле рекламного баннера, закрыв руками голову. Он знал, что допустил ошибку, но еще не догадывался о ее цене. Через полчаса Жерар Улье выйдет к журналистам и объявит:

"Жинола послал пулю прямо в сердце французского футбола. Это было преступление против команды. Я подчеркиваю - преступление!"

Жалкое зрелище. Тренер обвинил в катастрофе игрока, которого сам же и выпустил за 20 минут до свистка под давлением скандирующих трибун "Парк де Пренс". "Жи-но-ла, Жи-но-ла!" - требовали фанаты, и Улье поддался, хотя поначалу отправил разминаться Юрия Джоркаеффа.

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Давид Жинола в футболке "ПСЖ" в матче с "Динамо", Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gary Prior/Allsport

О том, что произошло потом, во Франции написали талмуды. Жинола решил подать почти от углового флага за 10 секунд до финального свистка. В штрафной в тот момент находился лишь Кантона, но это его не остановило.

Плохое решение! Мяч по-предательски перелетел Эрика и упал к ногам Кременлиева, который моментально отпасовал на Балакова, а тот - вперед на отошедшего вглубь Пенева. Ле Гуэн и Педрос позволили Любо без помех развернуться, осмотреться и выполнить пас на ход Костадинову. 6 секунд.

Рош вроде бы играл по Эмилю, но располагался слишком широко. Блан немного опоздал с подкатом. Болгарин же рванул по флангу так, словно от этого зависела его жизнь, и тут же с нечеловеческой силой всадил мяч в ворота от перекладины. У Бернара Лама не было шансов.

До конца дополнительного времени оставалась ровно одна секунда…

***

Уступив болгарам в Париже, Франция осталась без ЧМ-1994, где имела все шансы побороться за трофей.

"Наша команда - Папен, Кантона, Жинола и еще семеро полевых", - нескромно заявлял Улье.

На трибунах "Парк де Пренс" перед матчами отбора играла "America" Джо Дассена - толстый намек на страну-хозяйку мундиаля.

Перед двумя последними турами отбора задача у Франции была проще некуда - набрать хотя бы одно очко в двух матчах против Израиля и Болгарии.

Для контекста, израильтяне проиграли Трехцветным дома 0:4, да и вообще перед выездом в Париж не побеждали в официальных матчах полтора года, набрав 2 балла в 7 поединках отбора. Тем не менее - и это не шутка - "Ле Бле" проиграли 2:3.

Ронни Розенталь, прозванный "Энфилдом" "Ракетным Ронни" за невероятную скорость, организовал два мяча в концовке встречи. На протяжении почти всего матча Франция лидировала - да, она быстро пропустила, но затем дальний удар Франка Созе и шедевр Давида Жинола вернули все на свои места.

Оставалось лишь дождаться свистка, и тут Улье занервничал. Он заменил Жинола, у которого шла игра, на еще одного игрока обороны. Это предрешило печальный исход.

Картина маслом: Марсель Десайи сидит в воротах, держа в руках мяч, который пересек линию вместе с ним. Именно так Франция заканчивала матч против аутсайдера группы.

Впрочем, это не помешало игрокам на следующий день оттянуться в ночном клубе. Впереди была лишь Болгария - сборная без единого трофея и даже финала. Такую не пристало бояться самым высокооплачиваемым игрокам мира. Улье? А кому вообще до него было дело?

***

У Франции были выдающиеся игроки, но единством даже не пахло.

Они знали, что в параллельной игре Болгария не заметила Австрию (4:1), забив по два гола в каждом из таймов, но не одумались. Еще в матче с Израилем фанаты в Париже засвистали Жан-Пьера Папена из-за марсельского прошлого.

За день до игры с Болгарией парижанин Жинола сказал, дескать, может, не надо вообще ставить в состав марсельцев, а то свист плохо влияет на всю команду. Вне сомнений, Созе, Кантона и Папен "оценили" его спич.

А давление все нарастало. Франция проходила через сложный отрезок - внезапно покончил с собой премьер Пьер Береговуа; вскрылось вишистское прошлое президента Франсуа Миттерана, у которого вдобавок диагностировали рак; Бернара Тапи поймали на махинациях и отдали под суд.

Бомбардир-нелегал, трагедия Жинола и одна секунда на удар: 28 лет назад Болгария поставила Париж на колени - изображение 2
Миттеран и Тапи, aw-journal.com

Чтоб немного разрядить обстановку, на поле перед игрой с болгарами выпустили петуха - символа команды. Пока птицу ловили, камера скользила по лицам футболистов. Казалось, от напряжения побледнел даже Десайи.

Это сейчас Болгария - одна из наименее заметных в футболе стран Европы. Третий клуб УПЛ дважды обыграл ее вице-чемпиона - о чем еще говорить?

28 лет назад с ней следовало считаться. Стоичков тащил изысканную "Барсу" Кройфа; левша Пенев забивал в каждом втором матче за "Валенсию", Костадинов - за "Порту", маэстро полузащиты Лечков делал карьеру в "Гамбурге", технарь Балаков зажигал в "Спортинге". "Золотое поколение" - банальщина, но что делать, если это чистая правда?

Франция открыла счет при довольно равной игре - Кантона воспользовался передачей Папена, словно насмехаясь над репликой Жинола.

Однако прошло лишь пять минут - и Костадинов сравнял счет, опередив всех на ближней штанге после навеса с углового. Лишь спустя годы болгары признаются, что их бомбардир вообще не мог играть в том матче!

***

Эмилю, как и Пеневу, французы не выдали визы из-за ошибок в документах, и в страну они попали нелегально.

Двое игроков "Львов" Георгий Георгиев и Борислав Михайлов выступали за "Мюлуз" из одноименного городка, расположенного в 25 км от немецкой границы. Они и выступили контрабандистами - плевое дело в Шенгенской зоне. Пенева с Костадиновым упаковали в багажник и так провезли через границу, а оттуда - в Париж.

"Эта история звучит как легенда, но это чистая правда. Машиной управлял Георгиев. Он знал пост, где почти никогда не проверяли автомобили", - вспоминает еще один герой Парижа-93 Златко Янков.

Бомбардир-нелегал, трагедия Жинола и одна секунда на удар: 28 лет назад Болгария поставила Париж на колени - изображение 3
Костадинов на ЧМ-94, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Simon Bruty/ALLSPORT

Остальное вы знаете. На 93-й минуте при счете 1:1 Пенев отдал на Костадинова - и тот забил, возможно, самый памятный гол в истории отборов на ЧМ. Совпало вообще все: место, момент, соперник, качество и необыкновенная красота.

***

Болгария сполна воспользовалась шансом, который ей дал гол Костадинова.

На ЧМ-94 балканская команда грохнула еще и Германию, добравшись до полуфинала, где ее победное шествие остановил "Божественный хвостик" Баджо. Христо Стоичков стал сообладателем Золотой бутсы турнира и в том же году выиграл Золотой мяч.

Франция же застряла в рефлексиях. И Улье, и фанаты нашли козла отпущения в лице Жинола. Его оскорбляли на всех стадионах страны и буквально вынудили переехать в АПЛ и уйти из сборной. Прощание Давида пришлось на исторические 10:0 против Азербайджана, и даже в тот вечер каждое его действие сопровождалось свистом.

Бомбардир-нелегал, трагедия Жинола и одна секунда на удар: 28 лет назад Болгария поставила Париж на колени - изображение 4

Христо Стоичков с этим категорично не согласен. По его мнению, Франция проиграла вся вместе и по делу:

"Они были так напуганы, что играли со сжатыми ягодицами. Мы знали, что они будут такими, и на этом основывалась наша тактика. Они играли на ничью и никогда не искали победы. Они не заслуживали квалификации, и мы ударили их в самое незащищенное место".

Карьера Улье подтверждает слова болгарина - он так и не научился обороне. Кто не верит - пересмотрите финал Кубка УЕФА-2001 между "Ливерпулем" и "Алавесом".

Кантона и Папен тоже не стали лучше - в 1995-96 годах обоих вывели из состава сборной, которая отныне ориентировалась на коллектив, сбросив балласт из эгоистичных звезд. До ЧМ-1998 места сохранили Дешам, Блан, Десайи и Лама, да и то Бернар уступил пост №1 Бартезу. Началась новая, победная эра.

В 2000 году, после триумфа на Евро, во Франции даже предлагали установить памятник Костадинову. Величайшее унижение придало стране сил для невиданного рывка - чем не повод для гордости?

В итоге обошлось. Может, решили, что Жинола и без того настрадался достаточно; а может, просто про болгар начали забывать - к сожалению, на смену их "золотому поколению" так никто и не пришел.

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В статье: Болгария Франция Жерар Улье Христо Стоичков Давид Жинола Эмиль Костадинов
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Комментарии (4)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
11.11.2021 в 10:22
Мы перед ЧМ в товарищеском матче выиграли у болгар. Тогда это была сильная команда. Французы просто не настроились на матч. А так помню, гол на последних секундах это как примерно Днепр-Партизан 1:1.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 09:35
Норм статья, а не то что кто-то крикнул голубой или чёрный и неделями по пару фраз по сто статей!!!!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 09:30
Костадинов, Балаков, Стоичков, Пенев(из-за него Сельту полюбил с Мостовым и Карпиным), Лечков, Иванов.... какая сумасшедшая команда была!!!
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+1
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Сергій Кравчук (Луцьк)
11.11.2021 в 08:42
Мурашки по шкірі ....досить відома історія..для одних трагічна, для інших успішна. Я не бачив на той час матчів відбору, але щось подібне відчував у 1994 після поразки німців болгарам в 1/4. Хоч і вболівав за Німеччину
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