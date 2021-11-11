Ирландия – Португалия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 11.11.2021

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа А

11 ноября, 21:45. "Авива Стедиум" (Дублин)

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Прямая трансляция: Футбол 2

Уже 20 лет сборная Ирландии никак не может попасть на Чемпионат Мира. Последний раз "зеленые ребята" играли на Мундиале, который проходил еще в Южной Корее и Японии в начале этого века. В Катар ирландцы тоже не поедут – уже давно упустили все шансы, однако Португалия, как истинный лидер группы, должна выцарапать путевку у сербов.

Подопечные Сантуша на втором месте в квартете, поэтому сегодня им нужна только победа. Для Ирландии этот матч будет нести более товарищеский, можно даже сказать, что для болельщиков и вообще шоу-характер. Смогут ли сегодня хозяева навязать борьбу очень мотивированным португальцам?

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Ирландия

"Зеленая армия" сейчас переживает далеко не лучшие времена. Однако недавно были еще хуже. В прошлом году ирландцы не одержали ни одной победы, но хотя бы в этом откровенно слабее соперников команда Стивена Кенни преодолевала. У сборной Ирландии с прошлого июня есть в активе победы над Андоррой (4:1), Азербайджаном (3:0) и Катаром (4:0). Правда, проиграла даже дома Люксембургу, так что о выходе на ЧМ-2022 не может идти и речи. В активе ирландцев всего пять очков в семи матчах, а отрыв от второй Португалии составляет 11 зачетных пунктов. Даже не видно, что команда располагается на 51 месте в рейтинге FIFA.

Match-day -1 ✅



We're ready for the big day at the @AVIVAStadium ????



Rest tonight everyone, we need you loud and proud tomorrow ????#COYBIG | #WeAreOne | #WeAre100 pic.twitter.com/tEN0RFa6Eq — FAIreland ⚽️???????? (@FAIreland) November 10, 2021

Кадры хозяев

Один из лидеров защиты, правый бэк "Эвертона", капитан Шеймус Коулмэн вернулся в сборную, ведь октябрьские матчи пропускал из-за травмы. Однако не только он составляет скелет сборной, но и Каллум Робинсон ("Вест Бромвич"), Мэтт Догерти ("Тоттенхэм"), 19-летний Эндрю Омобамиделе ("Норвич") и Хендрик ("Ньюкасл"). Все они, если не игроки основы своих клубов, то точно в числе как минимум первых резервистов. Да и, в общем, состав у ирландцев максимально похож на все британские сборные: в него входят футболисты из английских лиг.

Португалия

После неудачного Евро-2020 подопечные Сантуша все матчи выиграли и пропустили всего дважды. Интересно, что один из голов забила та же Ирландия, однако тогда британская команда не смогла помешать Роналду сделать дубль мячами на 89-й и 90+6 минутах. Да и сегодня Криштиану трудно будет остановить: в восьми последних матчах за команду избранных он забил 12 голов. А вот всего на его счету уже 115 взятий ворот в 182 поединках – абсолютный рекорд по двум показателям. Его уверенность и заряженность должна помочь команде завоевать столь важные три очка перед финальной битвой со сборной Сербии.

Кадры гостей

По сравнению с прошлым сбором Сантуш произвел только одну замену: вместо Гонсало Гуэдеша взял одноклубника Романа Яремчука по Бенфике Рафу Силву. Все остальные звезды на месте: Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед", конкурент Александра Зинченко в "Манчестер Сити" Жоау Канселу, их одноклубник Рубен Диаш, 38-летний Пепе ("Порту"), и сразу трое Силв - Бернардо ("МС"), Андре (“Лейпциг”) и вышеупомянутый Рафа. Список можно продолжать и продолжать, однако ирландцам уже и так страшно.

Последние матчи Ирландии и Португалии

Последние пять встреч хозяев

12.10. Ирландия – Катар 4:0 (ТМ)

09.10. Азербайджан – Ирландия 0:3 (Отбор на ЧМ-2022)

07.09. Ирландия – Сербия 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)

04.09. Ирландия – Азербайджан 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)

01.09. Португалия – Ирландия 2:1 (Отбор на ЧМ-2022)

Последние пять встреч гостей

12.10. Португалия – Люксембург 5:0 (Отбор на ЧМ-2022)

09.10. Португалия – Кипр 3:0 (ТМ)

07.09 Азербайджан – Португалия 0:3 (Отбор на ЧМ-2022)

04.09. Катар – Португалия 1:3 (ТМ)

01.09. Португалия – Ирландия 2:1 (Отбор на ЧМ-2022)

Турнирная таблица группы A

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Сербия 7 5 2 0 16-8 17 2 Португалия 6 5 1 0 16-4 16 3 Люксембург 6 2 0 4 5-14 6 4 Ирландия 6 1 2 3 8-8 5 5 Азербайджан 7 0 1 6 4-15 1

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Личные встречи Ирландии и Португалии

Сегодняшний матч станет уже 15-м в истории противостояния команд. Португальцы побеждали вдвое больше: восемь против четырех, еще в двух поединках была зафиксирована ничья. Правда, последняя победа ирландцев в официальных матчах датируется еще прошлым веком (1996 г.). А вот в предыдущей встрече команд, состоявшейся в сентябре этого года, волевую победу, как уже упоминалось, одержали подопечные Сантуша.

Até ao último minuto! ⌛ Relembra os golos que nos deram a vitória no último jogo com a Irlanda, incluindo o 110º do capitão! #VamosComTudo



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???? 11/11

⌚ 19h45 pic.twitter.com/4IlmF6PrGI — Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2021

Ставки и коэффициенты на матч Ирландия – Португалия

Прогноз матча Ирландия – Португалия от UA-Football

Гости однозначно должны уехать сегодня из Дублина с победой. Другой результат просто неприемлем для команды, которая не только хочет попасть на Мундиаль в Катаре, а быть претендентом на победу. Но и у ирландцев есть определенная мотивация, ведь “Авива Стедиум” соберется не для того, чтобы хозяева позорились. Разгрома не будет, подопечные Кенни дадут достойный бой. Прогноз матча: победа Португалии 0:1.