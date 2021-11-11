Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ирландия – Португалия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 11.11.2021
Результат нужен только одной сборной
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат Мира-2022
Группа А
11 ноября, 21:45. "Авива Стедиум" (Дублин)
Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Прямая трансляция: Футбол 2
Уже 20 лет сборная Ирландии никак не может попасть на Чемпионат Мира. Последний раз "зеленые ребята" играли на Мундиале, который проходил еще в Южной Корее и Японии в начале этого века. В Катар ирландцы тоже не поедут – уже давно упустили все шансы, однако Португалия, как истинный лидер группы, должна выцарапать путевку у сербов.
Подопечные Сантуша на втором месте в квартете, поэтому сегодня им нужна только победа. Для Ирландии этот матч будет нести более товарищеский, можно даже сказать, что для болельщиков и вообще шоу-характер. Смогут ли сегодня хозяева навязать борьбу очень мотивированным португальцам?
Ирландия
"Зеленая армия" сейчас переживает далеко не лучшие времена. Однако недавно были еще хуже. В прошлом году ирландцы не одержали ни одной победы, но хотя бы в этом откровенно слабее соперников команда Стивена Кенни преодолевала. У сборной Ирландии с прошлого июня есть в активе победы над Андоррой (4:1), Азербайджаном (3:0) и Катаром (4:0). Правда, проиграла даже дома Люксембургу, так что о выходе на ЧМ-2022 не может идти и речи. В активе ирландцев всего пять очков в семи матчах, а отрыв от второй Португалии составляет 11 зачетных пунктов. Даже не видно, что команда располагается на 51 месте в рейтинге FIFA.
Match-day -1 ✅— FAIreland ⚽️???????? (@FAIreland) November 10, 2021
We're ready for the big day at the @AVIVAStadium ????
Rest tonight everyone, we need you loud and proud tomorrow ????#COYBIG | #WeAreOne | #WeAre100 pic.twitter.com/tEN0RFa6Eq
Кадры хозяев
Один из лидеров защиты, правый бэк "Эвертона", капитан Шеймус Коулмэн вернулся в сборную, ведь октябрьские матчи пропускал из-за травмы. Однако не только он составляет скелет сборной, но и Каллум Робинсон ("Вест Бромвич"), Мэтт Догерти ("Тоттенхэм"), 19-летний Эндрю Омобамиделе ("Норвич") и Хендрик ("Ньюкасл"). Все они, если не игроки основы своих клубов, то точно в числе как минимум первых резервистов. Да и, в общем, состав у ирландцев максимально похож на все британские сборные: в него входят футболисты из английских лиг.
Португалия
После неудачного Евро-2020 подопечные Сантуша все матчи выиграли и пропустили всего дважды. Интересно, что один из голов забила та же Ирландия, однако тогда британская команда не смогла помешать Роналду сделать дубль мячами на 89-й и 90+6 минутах. Да и сегодня Криштиану трудно будет остановить: в восьми последних матчах за команду избранных он забил 12 голов. А вот всего на его счету уже 115 взятий ворот в 182 поединках – абсолютный рекорд по двум показателям. Его уверенность и заряженность должна помочь команде завоевать столь важные три очка перед финальной битвой со сборной Сербии.
De volta ????????♂️⚡️#VamosComTudo #TeamPortugal pic.twitter.com/PqIWQVZ4lm— Portugal (@selecaoportugal) November 9, 2021
Кадры гостей
По сравнению с прошлым сбором Сантуш произвел только одну замену: вместо Гонсало Гуэдеша взял одноклубника Романа Яремчука по Бенфике Рафу Силву. Все остальные звезды на месте: Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед", конкурент Александра Зинченко в "Манчестер Сити" Жоау Канселу, их одноклубник Рубен Диаш, 38-летний Пепе ("Порту"), и сразу трое Силв - Бернардо ("МС"), Андре (“Лейпциг”) и вышеупомянутый Рафа. Список можно продолжать и продолжать, однако ирландцам уже и так страшно.
Последние матчи Ирландии и Португалии
Последние пять встреч хозяев
- 12.10. Ирландия – Катар 4:0 (ТМ)
- 09.10. Азербайджан – Ирландия 0:3 (Отбор на ЧМ-2022)
- 07.09. Ирландия – Сербия 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)
- 04.09. Ирландия – Азербайджан 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)
- 01.09. Португалия – Ирландия 2:1 (Отбор на ЧМ-2022)
Последние пять встреч гостей
- 12.10. Португалия – Люксембург 5:0 (Отбор на ЧМ-2022)
- 09.10. Португалия – Кипр 3:0 (ТМ)
- 07.09 Азербайджан – Португалия 0:3 (Отбор на ЧМ-2022)
- 04.09. Катар – Португалия 1:3 (ТМ)
- 01.09. Португалия – Ирландия 2:1 (Отбор на ЧМ-2022)
Турнирная таблица группы A
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Сербия
|7
|5
|2
|0
|16-8
|17
|2
|Португалия
|6
|5
|1
|0
|16-4
|16
|3
|Люксембург
|6
|2
|0
|4
|5-14
|6
|4
|Ирландия
|6
|1
|2
|3
|8-8
|5
|5
|Азербайджан
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Личные встречи Ирландии и Португалии
Сегодняшний матч станет уже 15-м в истории противостояния команд. Португальцы побеждали вдвое больше: восемь против четырех, еще в двух поединках была зафиксирована ничья. Правда, последняя победа ирландцев в официальных матчах датируется еще прошлым веком (1996 г.). А вот в предыдущей встрече команд, состоявшейся в сентябре этого года, волевую победу, как уже упоминалось, одержали подопечные Сантуша.
Até ao último minuto! ⌛ Relembra os golos que nos deram a vitória no último jogo com a Irlanda, incluindo o 110º do capitão! #VamosComTudo— Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2021
???????? ???? ????????
???? 11/11
⌚ 19h45 pic.twitter.com/4IlmF6PrGI
Ставки и коэффициенты на матч Ирландия – Португалия
Прогноз матча Ирландия – Португалия от UA-Football
Гости однозначно должны уехать сегодня из Дублина с победой. Другой результат просто неприемлем для команды, которая не только хочет попасть на Мундиаль в Катаре, а быть претендентом на победу. Но и у ирландцев есть определенная мотивация, ведь “Авива Стедиум” соберется не для того, чтобы хозяева позорились. Разгрома не будет, подопечные Кенни дадут достойный бой. Прогноз матча: победа Португалии 0:1.
Популярное сейчас
- Решко: Топ-наставник не может без шансов проигрывать Шерифу и терпеть фиаско 0:5 от Реала
- Рейнджерс получит 2-3 миллиона фунтов компенсации за переход Джеррарда
- Ультрас Динамо создали эффектное граффити в честь первого чемпионства бело-синих - ВИДЕО
- Истошный крик во время удара по воротам. Лидер сборной Франции получил травму на тренировке
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО