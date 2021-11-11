  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Ирландия – Португалия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 11.11.2021
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ирландия – Португалия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 11.11.2021

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Результат нужен только одной сборной

Ирландия – Португалия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 11.11.2021

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа А

11 ноября, 21:45. "Авива Стедиум" (Дублин)

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Прямая трансляция: Футбол 2

Уже 20 лет сборная Ирландии никак не может попасть на Чемпионат Мира. Последний раз "зеленые ребята" играли на Мундиале, который проходил еще в Южной Корее и Японии в начале этого века. В Катар ирландцы тоже не поедут – уже давно упустили все шансы, однако Португалия, как истинный лидер группы, должна выцарапать путевку у сербов.

Подопечные Сантуша на втором месте в квартете, поэтому сегодня им нужна только победа. Для Ирландии этот матч будет нести более товарищеский, можно даже сказать, что для болельщиков и вообще шоу-характер. Смогут ли сегодня хозяева навязать борьбу очень мотивированным португальцам?

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
3000 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Ирландия

"Зеленая армия" сейчас переживает далеко не лучшие времена. Однако недавно были еще хуже. В прошлом году ирландцы не одержали ни одной победы, но хотя бы в этом откровенно слабее соперников команда Стивена Кенни преодолевала. У сборной Ирландии с прошлого июня есть в активе победы над Андоррой (4:1), Азербайджаном (3:0) и Катаром (4:0). Правда, проиграла даже дома Люксембургу, так что о выходе на ЧМ-2022 не может идти и речи. В активе ирландцев всего пять очков в семи матчах, а отрыв от второй Португалии составляет 11 зачетных пунктов. Даже не видно, что команда располагается на 51 месте в рейтинге FIFA.

Кадры хозяев

Один из лидеров защиты, правый бэк "Эвертона", капитан Шеймус Коулмэн вернулся в сборную, ведь октябрьские матчи пропускал из-за травмы. Однако не только он составляет скелет сборной, но и Каллум Робинсон ("Вест Бромвич"), Мэтт Догерти ("Тоттенхэм"), 19-летний Эндрю Омобамиделе ("Норвич") и Хендрик ("Ньюкасл"). Все они, если не игроки основы своих клубов, то точно в числе как минимум первых резервистов. Да и, в общем, состав у ирландцев максимально похож на все британские сборные: в него входят футболисты из английских лиг.

Португалия

После неудачного Евро-2020 подопечные Сантуша все матчи выиграли и пропустили всего дважды. Интересно, что один из голов забила та же Ирландия, однако тогда британская команда не смогла помешать Роналду сделать дубль мячами на 89-й и 90+6 минутах. Да и сегодня Криштиану трудно будет остановить: в восьми последних матчах за команду избранных он забил 12 голов. А вот всего на его счету уже 115 взятий ворот в 182 поединках – абсолютный рекорд по двум показателям. Его уверенность и заряженность должна помочь команде завоевать столь важные три очка перед финальной битвой со сборной Сербии.

Кадры гостей

По сравнению с прошлым сбором Сантуш произвел только одну замену: вместо Гонсало Гуэдеша взял одноклубника Романа Яремчука по Бенфике Рафу Силву. Все остальные звезды на месте: Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед", конкурент Александра Зинченко в "Манчестер Сити" Жоау Канселу, их одноклубник Рубен Диаш, 38-летний Пепе ("Порту"), и сразу трое Силв - Бернардо ("МС"), Андре (“Лейпциг”) и вышеупомянутый Рафа. Список можно продолжать и продолжать, однако ирландцам уже и так страшно.

Последние матчи Ирландии и Португалии

Последние пять встреч хозяев

  • 12.10. Ирландия – Катар 4:0 (ТМ)
  • 09.10. Азербайджан – Ирландия 0:3 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 07.09. Ирландия – Сербия 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 04.09. Ирландия – Азербайджан 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 01.09. Португалия – Ирландия 2:1 (Отбор на ЧМ-2022)

Последние пять встреч гостей

  • 12.10. Португалия – Люксембург 5:0 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 09.10. Португалия – Кипр 3:0 (ТМ)
  • 07.09 Азербайджан – Португалия 0:3 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 04.09. Катар – Португалия 1:3 (ТМ)
  • 01.09. Португалия – Ирландия 2:1 (Отбор на ЧМ-2022)

Турнирная таблица группы A

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ
1 Сербия 7 5 2 0 16-8 17
2 Португалия 6 5 1 0 16-4 16
3 Люксембург 6 2 0 4 5-14 6
4 Ирландия 6 1 2 3 8-8 5
5 Азербайджан 7 0 1 6 4-15 1

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи Ирландии и Португалии

Сегодняшний матч станет уже 15-м в истории противостояния команд. Португальцы побеждали вдвое больше: восемь против четырех, еще в двух поединках была зафиксирована ничья. Правда, последняя победа ирландцев в официальных матчах датируется еще прошлым веком (1996 г.). А вот в предыдущей встрече команд, состоявшейся в сентябре этого года, волевую победу, как уже упоминалось, одержали подопечные Сантуша.

Ставки и коэффициенты на матч Ирландия – Португалия

1xbet
10.00
5.25
1.37
Сделать ставку
Favbet
8.80
4.90
1.39
Сделать ставку
VBET
10.00
4.90
1.36
Сделать ставку

Прогноз матча Ирландия – Португалия от UA-Football

Гости однозначно должны уехать сегодня из Дублина с победой. Другой результат просто неприемлем для команды, которая не только хочет попасть на Мундиаль в Катаре, а быть претендентом на победу. Но и у ирландцев есть определенная мотивация, ведь “Авива Стедиум” соберется не для того, чтобы хозяева позорились. Разгрома не будет, подопечные Кенни дадут достойный бой. Прогноз матча: победа Португалии 0:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Португалия Ирландия Нуну Сантуш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...