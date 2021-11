Ирландия – Португалия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 11.11.2021

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа А

11 ноября, 21:45. "Авива Стедиум" (Дублин)

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Прямая трансляция: Футбол 2

Уже 20 лет сборная Ирландии никак не может попасть на Чемпионат Мира. Последний раз "зеленые ребята" играли на Мундиале, который проходил еще в Южной Корее и Японии в начале этого века. В Катар ирландцы тоже не поедут – уже давно упустили все шансы, однако Португалия, как истинный лидер группы, должна выцарапать путевку у сербов.

Подопечные Сантуша на втором месте в квартете, поэтому сегодня им нужна только победа. Для Ирландии этот матч будет нести более товарищеский, можно даже сказать, что для болельщиков и вообще шоу-характер. Смогут ли сегодня хозяева навязать борьбу очень мотивированным португальцам?

"Зеленая армия" сейчас переживает далеко не лучшие времена. Однако недавно были еще хуже. В прошлом году ирландцы не одержали ни одной победы, но хотя бы в этом откровенно слабее соперников команда Стивена Кенни преодолевала. У сборной Ирландии с прошлого июня есть в активе победы над Андоррой (4:1), Азербайджаном (3:0) и Катаром (4:0). Правда, проиграла даже дома Люксембургу, так что о выходе на ЧМ-2022 не может идти и речи. В активе ирландцев всего пять очков в семи матчах, а отрыв от второй Португалии составляет 11 зачетных пунктов. Даже не видно, что команда располагается на 51 месте в рейтинге FIFA.

