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Ждем уже против Уругвая? В TyC Sports сообщили о самочувствии Лео Месси
Аргентинец on fire
TyC Sports
Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси провел последнюю тренировку национальной команды в общей группе вместе с партнерами. По информации TyC Sports, Месси не ощущал дискомфорт. Еще вчера он испытывал боль в левом колене.
Главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони планирует выпустить Месси на поединок с Уругваем, однако специалист пока не решил – на замену или же с первых минут. Если восстановление Лео будет протекать с таким же темпом, то матч против Бразилии он начнет в старте.
Аргентина сыграет с Уругваем 13 ноября, а с "пентакампеонами" – 17-го числа.
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