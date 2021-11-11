Ждем уже против Уругвая? В TyC Sports сообщили о самочувствии Лео Месси

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси провел последнюю тренировку национальной команды в общей группе вместе с партнерами. По информации TyC Sports, Месси не ощущал дискомфорт. Еще вчера он испытывал боль в левом колене.

Главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони планирует выпустить Месси на поединок с Уругваем, однако специалист пока не решил – на замену или же с первых минут. Если восстановление Лео будет протекать с таким же темпом, то матч против Бразилии он начнет в старте.

Аргентина сыграет с Уругваем 13 ноября, а с "пентакампеонами" – 17-го числа.