Украинская бригада арбитров обслужит матч отбора на ЧМ-2022

Украинская бригада арбитров будет работать на матче отбора ЧМ-2022 между сборными Турции и Гибралтара. Об этом сообщает УЕФА.

Главным судьей поединка станет Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Виктор Нижник. Обязанности четвертого рефери выполнит Виктор Копиевский.

Видеопомощником арбитра будет Евгений Арановский, а его помощником - Виктор Матяш.

Матч состоится в субботу, 13 ноября в Стамбуле и начнется в 19:00 (по киевскому времени).