  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Украинская бригада арбитров обслужит матч отбора на ЧМ-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинская бригада арбитров обслужит матч отбора на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Игра состоится 13 ноября

Украинская бригада арбитров обслужит матч отбора на ЧМ-2022

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинская бригада арбитров будет работать на матче отбора ЧМ-2022 между сборными Турции и Гибралтара. Об этом сообщает УЕФА.

Главным судьей поединка станет Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Виктор Нижник. Обязанности четвертого рефери выполнит Виктор Копиевский.

Видеопомощником арбитра будет Евгений Арановский, а его помощником - Виктор Матяш.

Матч состоится в субботу, 13 ноября в Стамбуле и начнется в 19:00 (по киевскому времени).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Бойко Турция Гибралтар
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...