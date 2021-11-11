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Украинская бригада арбитров обслужит матч отбора на ЧМ-2022
Игра состоится 13 ноября
Фото: dynamo.kiev.ua
Украинская бригада арбитров будет работать на матче отбора ЧМ-2022 между сборными Турции и Гибралтара. Об этом сообщает УЕФА.
Главным судьей поединка станет Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Виктор Нижник. Обязанности четвертого рефери выполнит Виктор Копиевский.
Видеопомощником арбитра будет Евгений Арановский, а его помощником - Виктор Матяш.
Матч состоится в субботу, 13 ноября в Стамбуле и начнется в 19:00 (по киевскому времени).
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