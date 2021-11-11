Отбор ЧМ-2022. Кипр пропускает шесть голов от России 

Отбор к ЧМ-2022, группа H, девятый тур. Санкт-Петербург, “Газпром Арена”

Россия – Кипр 6:0

Голы: Ерохин 4, Смолов 55, Мостовой 56, Сутормин 62, Заболотный 81, Ерохин 87

Вероятно, не зря Кипр занимает последнее место в своей группе, забив меньше всех, пропустив больше всех, это единственная сборная, которая дважды не смогла обыграть Мальту.

Сегодня Кипр допускал ужасные ошибки у своих ворот, показательными были три мяча, пропущенные за семь минут на старте второго тайма – игроки сборной Кипра просто были пассивными и безучастными наблюдателями их избиения.

В последнем туре Кипр сыграет на выезде со Словенией.