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Отбор ЧМ-2022. Кипр пропускает шесть голов от России
Киприоты остаются на последнем месте в группе
Фото: protathlima.cyprustimes.com//Автор - невідомий
Отбор к ЧМ-2022, группа H, девятый тур. Санкт-Петербург, “Газпром Арена”
Россия – Кипр 6:0
Голы: Ерохин 4, Смолов 55, Мостовой 56, Сутормин 62, Заболотный 81, Ерохин 87
Вероятно, не зря Кипр занимает последнее место в своей группе, забив меньше всех, пропустив больше всех, это единственная сборная, которая дважды не смогла обыграть Мальту.
Сегодня Кипр допускал ужасные ошибки у своих ворот, показательными были три мяча, пропущенные за семь минут на старте второго тайма – игроки сборной Кипра просто были пассивными и безучастными наблюдателями их избиения.
В последнем туре Кипр сыграет на выезде со Словенией.
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