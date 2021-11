Грузия - Швеция 2:0. День, когда Хвича затмил Златана

Швеции нужно было побеждать в Батуми, чтобы подходить к финальному матчу отбора против Испании на первом месте. Но "Тре Крунур" подвела расхлябанность.

Нельзя так реализовывать моменты. Еще до перерыва Виктор Классон бил по пустым воротам, но еле ткнул мяч и его вынес Кашия. Затем Златан головой с нескольких метров выполнил пас на вратаря вместо удара. Исак ударил не лучше, прорвавшись на ворота по центру.

Georgia???????? shock Sweden to win back-to-back World Cup qualifiers for the first time since September 2001.



It was not the best return of #Zlatan to his national team... #Qatar2022 pic.twitter.com/pO3rL86bOZ