Грузия - Швеция 2:0. День, когда Хвича затмил Златана

Швеции нужно было побеждать в Батуми, чтобы подходить к финальному матчу отбора против Испании на первом месте. Но "Тре Крунур" подвела расхлябанность.

Нельзя так реализовывать моменты. Еще до перерыва Виктор Классон бил по пустым воротам, но еле ткнул мяч и его вынес Кашия. Затем Златан головой с нескольких метров выполнил пас на вратаря вместо удара. Исак ударил не лучше, прорвавшись на ворота по центру.

Georgia???????? shock Sweden to win back-to-back World Cup qualifiers for the first time since September 2001.



It was not the best return of #Zlatan to his national team... #Qatar2022 pic.twitter.com/pO3rL86bOZ — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) November 11, 2021

А сколько было полумоментов, неправильных решений и просто пижонства от команды Янне Андерсона! Казалось, что шведы вообще не верят в возможность потери очков, и это их сгубило.

В начале второй половины Классон потерял еще один стопроцентный шанс после скидки Ибры - и на этом как отрезало. Грузия открыла счет после первого же стандарта - Хвича Кварацхелия, 20-летний лидер "Рубина", лучше всех сориентировался в толкотне.

Тут бы Златану потянуть одеяло на себя, но, откровенно говоря, 40-летний ветеран был не в своей тарелке. Молодые партнеры зачастую играли во что-то свое, и ему было непросто вписаться.

Khvicha Kvaratskhelia vs Sweden



80 minutes

2 goals

25 passes

84% pass accuracy

3 shots

1 key pass

4/6 successful dribbles

1 tackle won



20 years of age. The next best of Georgian football. ???????? pic.twitter.com/P44u5o5Y6D — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) November 11, 2021

А вот Хвича атаковал пространство просто божественно. Его первый выпад чудом не завершился голом - спас Ольсен, а вот со второй попытки Кварацхелия уже не простил Линделефа и компанию.

В таблице шведы остались первыми, но только до вечера, когда сыграют свой матч испанцы. Если победят - скандинавы откатятся на вторую строчку. Касательно Грузии, то это ее вторая победа за полтора года!

Отбор на ЧМ. Группа B. Батуми. "Аджарабет Арена"

Грузия - Швеция - 2:0

Голы: Кварацхелия, 61, 77

Грузия: Лория - Кокобадзе, Кашия, Хочолава - Лобжанидзе (Чабрадзе, 81), Гвилия, Квеквескири (Абуржания, 90), Азарови - Цитаишвили (Давиташвили, 70), Окриашвили (Волкови, 70), Кварацхелия (Казаишвили, 80)

Швеция: Ольсен - Крафт, Линделеф, Нильсон, Аугустинссон - Классон (Кулушевский, 74), Сванберг (Квайсон, 78), Ольссон, Форсберг - Исак (Карлссон, 87), Ибрагимович

Предупреждения: Окриашвили, 52, Азарови, 55, Кашия, 90+1 - Нильсон, 64