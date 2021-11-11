  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Грузия - Швеция 2:0. День, когда Хвича затмил Златана
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грузия - Швеция 2:0. День, когда Хвича затмил Златана

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(2 голосов)

Большой талант Грузии шокировал скандинавов

Грузия - Швеция 2:0. День, когда Хвича затмил Златана

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Levan Verdzeuli

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Швеции нужно было побеждать в Батуми, чтобы подходить к финальному матчу отбора против Испании на первом месте. Но "Тре Крунур" подвела расхлябанность.

Нельзя так реализовывать моменты. Еще до перерыва Виктор Классон бил по пустым воротам, но еле ткнул мяч и его вынес Кашия. Затем Златан головой с нескольких метров выполнил пас на вратаря вместо удара. Исак ударил не лучше, прорвавшись на ворота по центру.

А сколько было полумоментов, неправильных решений и просто пижонства от команды Янне Андерсона! Казалось, что шведы вообще не верят в возможность потери очков, и это их сгубило.

В начале второй половины Классон потерял еще один стопроцентный шанс после скидки Ибры - и на этом как отрезало. Грузия открыла счет после первого же стандарта - Хвича Кварацхелия, 20-летний лидер "Рубина", лучше всех сориентировался в толкотне.

Тут бы Златану потянуть одеяло на себя, но, откровенно говоря, 40-летний ветеран был не в своей тарелке. Молодые партнеры зачастую играли во что-то свое, и ему было непросто вписаться.

А вот Хвича атаковал пространство просто божественно. Его первый выпад чудом не завершился голом - спас Ольсен, а вот со второй попытки Кварацхелия уже не простил Линделефа и компанию.

В таблице шведы остались первыми, но только до вечера, когда сыграют свой матч испанцы. Если победят - скандинавы откатятся на вторую строчку. Касательно Грузии, то это ее вторая победа за полтора года!

Отбор на ЧМ. Группа B. Батуми. "Аджарабет Арена"

Грузия - Швеция - 2:0

Голы: Кварацхелия, 61, 77

Грузия: Лория - Кокобадзе, Кашия, Хочолава - Лобжанидзе (Чабрадзе, 81), Гвилия, Квеквескири (Абуржания, 90), Азарови - Цитаишвили (Давиташвили, 70), Окриашвили (Волкови, 70), Кварацхелия (Казаишвили, 80)

Швеция: Ольсен - Крафт, Линделеф, Нильсон, Аугустинссон - Классон (Кулушевский, 74), Сванберг (Квайсон, 78), Ольссон, Форсберг - Исак (Карлссон, 87), Ибрагимович

Предупреждения: Окриашвили, 52, Азарови, 55, Кашия, 90+1 - Нильсон, 64

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Швеция Грузия Златан Ибрагимович Хвича Кварацхелия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sergio07 (Запоріжжя)
11.11.2021 в 21:01
Молодці, брати-грузини!!!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...