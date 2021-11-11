Форвард Динамо, арендованный Труа, оформил дубль за сборную Люксембурга

В группе А квалификации к ЧМ-2022 Азербайджан принимал Люксембург и потерпел поражение 1:3. Все голы были оформлены во втором тайме, а в первом хозяева остались в меньшинстве из-за прямого удаления Муталлинова на 21-й минуте.

Примечательно, что дубль в составе победившей команды оформил Жерсон Родригес – нападающий киевского "Динамо", который сейчас выступает в аренде за "Труа". Жерсон сначала открыл счет на 67-й минуте, а затем забил третий гол команды на 90+1-й.

Отметим, что еще один гол Люксембурга забил Себастьян Тилль – брат Оливье Тилля, играющий за "Ворсклу".

За сборную Азербайджана 32 минуты отыграл нападающий "Миная" Рустам Ахмедзаде.

Добавим, что после семи матчей Люксембург набрал девять очков. Однако шансов заскочить на проходное первое/второе место нет. Лидирует в группе Сербия, за ней сразу – Португалия.