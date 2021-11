Отбор ЧМ-2022. Греция - Испания 0:1. Есть первое место в группе!

Испанию и Грецию сегодня устраивала только победа. Стоит ли удивляться, что напряжение в матче со старта чувствовалось в каждом эпизоде?

Такие игры редко получаются зрелищными. "Красная фурия" старалась максимально обезопасить Симона, просто не пуская греков на ударные позиции. Прессинг от Гави, Коке и компании начинался еще на чужой половине. Отсюда и под 75% владения.

Греки делали ставку на контратаки, но им не удавалось регулярно выходить из-под давления фаворитов, что местами превращало их футбол в сумбур. С другой стороны, оборонялись хозяева достойно, и много моментов Испания не создала.

133 - @5sergiob is playing his 133th international game for @SeFutbol and he has equaled Xavi Hernández as the third player with the most caps for the Spanish National Team. Myth. pic.twitter.com/ItoEiZN7uV

До перерыва вспомнить можно только сольный проход Мораты, который с левой не пробил Влаходимоса, а также пенальти, решивший исход встречи. Его заработал Иньиго Мартинес, подтянувшийся на стандарт, а Сарабия с точки развел мяч и голкипера.

Между прочим, греки сами забили тремя минутами ранее, но Мазурас был в очевидном офсайде. Других шансов эллины не создали.

Второй тайм не придал игре новых красок - наоборот, моментов стало еще меньше. Ближе к 70-й минуте Испания подустала и уже не так активно душила соперника на его половине. Как следствие, греки пару раз перешли центр поля (команду вели за собой Цолис и Цимикас) и даже опасно подавали, но реальной работы у Симона не было. Голкипер завершил матч с единым сэйвом в активе.

Excluding shootouts, Pablo Sarabia has converted the first penalty for #Spain ???????? since September 2020 and missing the previous five (2 by S. Ramos vs Switzerland, A. Ruiz vs Lithuania, Gerard vs Poland and Morata vs Slovakia), ending their worst run in the 21st century. Success. pic.twitter.com/GKBI0wXicp