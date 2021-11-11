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Отбор ЧМ-2022. Греция - Испания 0:1. Есть первое место в группе!

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(2 голосов)

Эллинов на мундиале не будет

Отбор ЧМ-2022. Греция - Испания 0:1. Есть первое место в группе!

Фото: twitter.com/SeFutbol/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанию и Грецию сегодня устраивала только победа. Стоит ли удивляться, что напряжение в матче со старта чувствовалось в каждом эпизоде?

Такие игры редко получаются зрелищными. "Красная фурия" старалась максимально обезопасить Симона, просто не пуская греков на ударные позиции. Прессинг от Гави, Коке и компании начинался еще на чужой половине. Отсюда и под 75% владения.

Греки делали ставку на контратаки, но им не удавалось регулярно выходить из-под давления фаворитов, что местами превращало их футбол в сумбур. С другой стороны, оборонялись хозяева достойно, и много моментов Испания не создала.

До перерыва вспомнить можно только сольный проход Мораты, который с левой не пробил Влаходимоса, а также пенальти, решивший исход встречи. Его заработал Иньиго Мартинес, подтянувшийся на стандарт, а Сарабия с точки развел мяч и голкипера.

Между прочим, греки сами забили тремя минутами ранее, но Мазурас был в очевидном офсайде. Других шансов эллины не создали.

Второй тайм не придал игре новых красок - наоборот, моментов стало еще меньше. Ближе к 70-й минуте Испания подустала и уже не так активно душила соперника на его половине. Как следствие, греки пару раз перешли центр поля (команду вели за собой Цолис и Цимикас) и даже опасно подавали, но реальной работы у Симона не было. Голкипер завершил матч с единым сэйвом в активе.

Конечно, от топ-сборной всегда ждут большего, чем минимальной победы благодаря пенальти, но три очка есть три очка. Они вывели команду Луиса Энрике на первое место в группе - перед заключительным матчем со Швецией "Фурия" опережает скандинавов на один балл.

Касательно Греции, то она, несмотря на отменную самоотдачу, не сыграет на ЧМ. В Катар через год эллины если и поедут, то лишь туристами.

Отбор на ЧМ-2022. Группа B. Афины. "Спирос Луис"

Греция - Испания - 0:1

Гол: Сарабия, 25 (с пенальти)

Греция: Влаходимос - Андруцос, Гутас, Цавеллас, Цимикас, Яннулис (Лимниос, 67) - Мазурас (Цолис, 46), Сиопис, Бухалакис (Пелкас, 78), Манталос - Павлидис (Дувикас, 46)

Испания: Симон - Карвахаль, Лапорт, Иньиго Мартинес (Аспиликуэта, 89), Гайя - Коке, Родри, Гави (Бускетс, 65) - Сарабия (Ольмо. 57), Мората (Форнальс, 65), де Томас (Родриго, 57)

Предупреждения: Сиопис, 33, Цимикас, 54, Гутас, 59, Цавеллас, 90+2 - Сарабия, 48, Карвахаль, 78

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В статье: Греция Испания
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