Отбор на ЧМ-2022. Ирландия – Португалия 0:0. В пользу сербов

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа А

"Авива Стедиум" (Дублин)

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Португальцы к этому поединку подходили однозначным лидером, но они должны были осторожно отнестись к боевым домам ирландцев. Это у них вышло в обороне, ведь не пропустили – уже в четвертый раз подряд. Однако в атаке даже Роналду со своими звездными партнерами не помогли. Впервые после Евро-2020 подопечные Сантуша не забили, правда, и такой результат можно считать удачным.

Конечно же, против немотивированной сборной Ирландии за три дня до очень важной встречи против Сербии наставник Португалии выпустил несколько резервистов. Впервые в основном составе в официальном матче в центре поля вышел хавбек "Спортинга" Матеус и провел плохой матч. WhoScored ниже среди двух команд оценил только Пепе, но на то были свои причины, которые отметим ниже. Также в центре защиты играл опорник Данилу, а на флангах обороны неосновные Семеда и Далот. Это отложилось и на игре команды.

Хозяева почти не атаковали в первом тайме: крепко стояли у своих ворот. До перерыва португальцы немного перебили соперника (6:5 по ударам), однако ни один из моментов нельзя назвать голевым. Опасность была от Андре Силвы: сначала после выстрела с острого угла выручил вратарь, а затем нападавший пробил выше из пределов штрафной. Ирландцы ответили ударами Робинсона и Огбене – оба рядом со стойками ворот. Роналду в первой половине встречи запомнился только маской на лице из газонной травы. Много времени он пролежал и прошел курс процедур.

Но вот на 67-й Криштиану все-таки нашёл свой момент. Андре Силва с правого фланга классно закрутил в центр штрафной, а оттуда капитан гостей головой пробил в левый угол ворот. Немного не попал – мяч чуть не облизал стойку.

Обе команды одиночно атаковали, а после 80-й минуты и вообще просто доводили поединок до финальных нулей на табло, но Пепе вспомнил старые добрые времена. Защитник не смог с первого раза выбить мяч, приберег его, но затем в борьбе отмахнулся от Робинсона. Как следствие – вторая желтая и ненужное удаление перед важным матчем против Сербии, в котором он бы точно играл. Первая красная карточка для Пепе с 2014 года – тогда еще на Чемпионате Мира в Бразилии защитник сыграл всего 37 минут в матче против Германии. Долго держался.

Даже в меньшинстве гости все же смогли найти свой момент – Роналду получил мяч в штрафной и пробил с острого угла – на месте был Базуну.

После финального свистка Криштиану еще и осуществил мечту маленькой ирландской девочки. Эмоции – на лицо.

Cristiano Ronaldo gives his shirt to a young & emotional Irish fan who ran on the pitch at full-time to meet her idol ❤️???? pic.twitter.com/EjmvM4OwU0