Испания забила первый пенальти за 6 попыток

Пабло Сарабия реализовал пенальти в выездном матче против Греции (0:1). Это первый забитый 11-метровый "фурии рохи" за 6 последних попыток.

GRE 0-1 ESP (Pablo Sarabia 26 ') -



The worst streak in the history of the Spanish national team has ended!



After 5 missed penalties in a row (Ramos, Ramos, Abel Ruiz, Gerard Moreno and Morata), La Roja find the net from 12 yards.