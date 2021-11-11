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Испания забила первый пенальти за 6 попыток
Антирекордная серия прервана
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Пабло Сарабия реализовал пенальти в выездном матче против Греции (0:1). Это первый забитый 11-метровый "фурии рохи" за 6 последних попыток.
GRE 0-1 ESP (Pablo Sarabia 26 ') -— MisterChip (English) (@MisterChiping) November 11, 2021
The worst streak in the history of the Spanish national team has ended!
After 5 missed penalties in a row (Ramos, Ramos, Abel Ruiz, Gerard Moreno and Morata), La Roja find the net from 12 yards.
Ранее с 11-метровой отметки не смогли отличиться Абель Руис, Жерар Морено, Альваро Мората и дважды Серхио Рамос.
Это была самая долгая серия нереализованных пенальти в истории испанской национальной команды.
Следующий матч Испании, против Швеции, пройдет дома 14 ноября. Во встрече будет решаться кто из этих команд получит прямую путевку на ЧМ в Катар.
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