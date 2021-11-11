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Испания забила первый пенальти за 6 попыток

Чемпионат мира FIFA
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Антирекордная серия прервана

Испания забила первый пенальти за 6 попыток

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Пабло Сарабия реализовал пенальти в выездном матче против Греции (0:1). Это первый забитый 11-метровый "фурии рохи" за 6 последних попыток.

Ранее с 11-метровой отметки не смогли отличиться Абель Руис, Жерар Морено, Альваро Мората и дважды Серхио Рамос.

Это была самая долгая серия нереализованных пенальти в истории испанской национальной команды.

Следующий матч Испании, против Швеции, пройдет дома 14 ноября. Во встрече будет решаться кто из этих команд получит прямую путевку на ЧМ в Катар.

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В статье: Швеция Греция Испания Пабло Сарабия
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