Испания забила первый пенальти за 6 попыток

Пабло Сарабия реализовал пенальти в выездном матче против Греции (0:1). Это первый забитый 11-метровый "фурии рохи" за 6 последних попыток.

GRE 0-1 ESP (Pablo Sarabia 26 ') -



The worst streak in the history of the Spanish national team has ended!



After 5 missed penalties in a row (Ramos, Ramos, Abel Ruiz, Gerard Moreno and Morata), La Roja find the net from 12 yards. — MisterChip (English) (@MisterChiping) November 11, 2021

Ранее с 11-метровой отметки не смогли отличиться Абель Руис, Жерар Морено, Альваро Мората и дважды Серхио Рамос.

Это была самая долгая серия нереализованных пенальти в истории испанской национальной команды.

Следующий матч Испании, против Швеции, пройдет дома 14 ноября. Во встрече будет решаться кто из этих команд получит прямую путевку на ЧМ в Катар.