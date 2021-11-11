Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Группа J. Македонцы устроили погромы в Ереване, немцы снимают кино
"Бундестим" забил ещё 9 мячей
Фото: Faisal HQ, Twitter
Отбор к ЧМ-2022. Европа
Группа J, 9-й тур
11 ноября. Вольфсбург, Фольксваген-Арена
Германия - Лихтенштейн 9:0
Голы: Гюндоган (11, пен), Кауфман (20, авготол), Сане (22, 49), Ройс (23), Мюллер (76, 86), Баку (80), Гёппель (89, автогол)
Ереван, Республиканский стадион
Армения – Северная Македония 0:5
Голы: Трайковски (22), Барди (36, 66, пен, 90, пен), Ристовски (79)
Бухарест, Стяуа
Румыния – Исландия 0:0
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Забивать некому. Украина – Болгария 1:1. Видео голов и обзор матча
- Грузия - Швеция 2:0. День, когда Хвича затмил Златана
- Северная Македония U-21 - Украина U-21 1:1. Премудрости Мудрика + причуды Сироты = потери Ротаня
- 0-1. Украина пропускает первой от Болгарии – Видео
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...