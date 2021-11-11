  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Группа J. Македонцы устроили погромы в Ереване, немцы снимают кино
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Группа J. Македонцы устроили погромы в Ереване, немцы снимают кино

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

"Бундестим" забил ещё 9 мячей

Группа J. Македонцы устроили погромы в Ереване, немцы снимают кино

Фото: Faisal HQ, Twitter

Новина українською

Отбор к ЧМ-2022. Европа

Группа J, 9-й тур

11 ноября. Вольфсбург, Фольксваген-Арена

Германия - Лихтенштейн 9:0

Голы: Гюндоган (11, пен), Кауфман (20, авготол), Сане (22, 49), Ройс (23), Мюллер (76, 86), Баку (80), Гёппель (89, автогол)

Ереван, Республиканский стадион

Армения – Северная Македония 0:5

Голы: Трайковски (22), Барди (36, 66, пен, 90, пен), Ристовски (79)

Бухарест, Стяуа

Румыния – Исландия 0:0

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...