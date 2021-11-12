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Германия - Лихтенштейн 9:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Германия – Лихтенштейн, отбор на ЧМ-2022, 11 ноября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Германия - Лихтенштейн, которые встречались в девятом туре отбора на ЧМ-2022. Команда Ханси Флика уже получила путевку на Мундиаль и могла играть в свое удовольствие. Это привело к девяти забитым голам в ворота бедного соперника. Наибольший вклад у Марко Ройса, который забил сам и трижды ассистировал партнерам. По дублю у Сане и Мюллера.
Отбор на ЧМ-2022. Европа. Группа J, 9-й тур
11 ноября. Вольфсбург, Фольксваген-Арена
Германия - Лихтенштейн 9:0
Голы: Гюндоган (11, пен), Кауфман (20, авготол), Сане (22, 49), Ройс (23), Мюллер (76, 86), Баку (80), Геппель (89, автогол)
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