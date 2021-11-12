Отбор к ЧМ в Южной Америке. Бразилия уже покупает билеты в Катар, форвард Динамо сыграл тайм

Отбор в ЧМ-2022. Южная Америка. 13-й тур

В ночь на 12 ноября состоялось четыре матча отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке. Сборная Бразилии уже официально получила право сыграть на своем очередном Мундиале. Как известно, пентакампеоне являются единственной сборной, которая не пропускала ни одного финального турнира мирового форума.

В четверг команда Тите встречалась с Колумбией. Сейчас Лос Кафетерос не ровня бразильцам, пусть в их составе и есть такие ребята, как Муриэль, Сапата и Куадрадо. Игра прошла при полном доминировании хозяев. Хотя они смогли забить лишь раз – в середине второго тайма в ходе стремительной вертикальной атаки Неймар вывел Пакету на удар и хавбек не промахнулся. Бразилия в 12 матчах набрала 34 очка, ни Чили, ни Колумбия, занимающие четвертое и пятое место, даже теоретически не смогут ее догнать. Впрочем, вряд ли кому-то удастся вообще сдвинуть селесао с первого места.

Бразилия – Колумбия 1:0

Гол: Пакета 72

Бразилия: Алиссон – Данило, Маркиньос, Силва, Сандро – Фред (Винисиус Жуниор 46), Каземиро, Пакета (Фабиньо 85) – Рафинья (Антони 64), Жезус (Кунья 64), Неймар

Колумбия: Оспина – Муньос (Родригес 78), Санчес, Тессильо, Мохика (Куэльяр 55) – Лерма, Барриос (Муриэль 78), Морено – Куадрадо, Сапата (Борха 66), Диас (Мартинес 66)

Предупреждения: Фред 34, Неймар 74, Каземиро 84, Винисиус 90+2 – Мохика 23, Барриос 29, Куадрадо 43

Эквадор продолжает держаться прямо за спиной грандов. На этот раз команда Густаво Альфаро одолела Венесуэлу. В основе гостей вышел форвард "Динамо" Эрик Рамирес, но в перерыве он был заменен. Нельзя сказать, что венесуэльцы не отвечали, но их атакам крайне не хватало точности. Как следствие, Эквадор одержал минимальную победу благодаря голу Педро Хинкапи из «Байера». После подачи со штрафного он забил головой в падении.

Эквадор – Венесуэла 1:0

Гол: Хинкапи 41

Парагвай, похоже, выпадает из числа претендентов на Мундиаль. Гуарани потерпели третье поражение подряд. На этот раз парагвайцы сильно провели первый тайм, мяч даже попал в штангу, правда, случайно – после подачи с фланга. Но после перерыва они пропустили – 37-летний вратарь Антони Силва фактически забил сам себе после подачи с углового от Санчеса. Как ни пытался Парагвай вырвать хоть ничью – ничего не получилось. Эти три очка позволили Чили подняться уже на четвертое место, красно-белые выиграли три последних игры.

Парагвай – Чили 0:1

Гол: Силва 56 аг

Перу должен был выполнить обязательную программу, чтобы сохранить шансы хоть на пятое место, ведущее к плей-офф отбора. И со своей задачей справился легко и непринужденно. Инки смели Боливию в первом тайме, забив три красивых гола, а во втором тайме перешли в эконом-режим, чтобы не растратить всю энергию до игры с Венесуэлой, которую тоже нужно обязательно обыграть.

Перу – Боливия 3:0

Голы: Лападула 9, Куэва 31, Пена 39

Последний матч тура состоится в ночь с пятницы на субботу – Уругвай будет принимать Аргентину. Матч начнется в час ночи по киевскому времени

Уругвай – Аргентина. 13 ноября. Начало 01:00

Турнирное положение

М Сборные И В Н П РМ О 1 Бразилия 12 11 1 0 27:4 34 2 Аргентина 11 7 4 0 19:6 25 3 Эквадор 13 6 2 5 21:13 20 4 Чили 13 4 4 5 15:14 16 5 Колумбия 13 3 7 3 16:17 16 6 Уругвай 12 4 4 4 14:17 16 7 Перу 13 4 2 7 13:19 14 8 Парагвай 13 2 6 5 9:18 12 9 Боливия 13 3 3 7 17:28 12 10 Венесуэла 13 2 1 10 8:23 7

Следующие матчи

16 ноября

Боливия – Уругвай. Начало 22:00

Венесуэла – Перу. Начало 23:00

17 ноября