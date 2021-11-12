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Роналду: В матче против Сербии мы отпразднуем попадание Португалии на Мундиаль
Так уверен в выходе с первого места?
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался в своем Instagram после ничейного результата в матче 9-го тура отбора на ЧМ-2022 со сборной Ирландии (0:0).
"В Ирландии всегда сложно играть, но заработанный зачетный пункт оставляет выполнение задач в нашей власти. В воскресенье перед родными болельщиками на домашнем стадионе мы отпразднуем свое попадание на чемпионат мира в Катаре! Вперед, Португалия!"
Португалия делит первое место в группе А со сборной Сербии (17 очков), однако команда Роналду находится выше по дополнительным показателям. В заключительном туре сборные сыграют между собой в Лиссабоне.
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