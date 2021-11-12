Роналду: В матче против Сербии мы отпразднуем попадание Португалии на Мундиаль

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался в своем Instagram после ничейного результата в матче 9-го тура отбора на ЧМ-2022 со сборной Ирландии (0:0).

"В Ирландии всегда сложно играть, но заработанный зачетный пункт оставляет выполнение задач в нашей власти. В воскресенье перед родными болельщиками на домашнем стадионе мы отпразднуем свое попадание на чемпионат мира в Катаре! Вперед, Португалия!"

Португалия делит первое место в группе А со сборной Сербии (17 очков), однако команда Роналду находится выше по дополнительным показателям. В заключительном туре сборные сыграют между собой в Лиссабоне.